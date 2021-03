Tomanek: Szczegóły wykorzystania pieniędzy z KPO powinny być znane w III kw. br.

Jeżeli Komisja Europejska zaakceptuje plany Polski, to szczegóły wykorzystania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy powinny być znane w trzecim kwartale tego roku - powiedział w poniedziałek wiceminister rozwoju pracy i technologii, Roman Tomanek.

Tomanek zauważył w poniedziałkowej rozmowie z "Rzeczpospolitą", że Krajowy Plan Odbudowy, o którym obecnie się dyskutuje, to tylko i wyłącznie kwoty określone dla grantów - 23,5 mld euro. "Ale ponad 30 mld euro to będą środki pożyczkowe, które nie wiadomo, czy zostaną nawet skonsumowane, jeżeli się okaże, że warunki, które Komisja określi dla tych pożyczek nie będą wcale tak preferencyjne, jak pozyskanie kredytu z EBI" - powiedział.

"Sądzę, że sytuacja w miarę tego, jak ten instrument będziemy realizować, będzie się rozjaśniać, będzie coraz spokojniej wokół KPO. Dziś ta intensywna dyskusja bierze się z braku wiedzy i z niepokoju, jak ten instrument będzie realizowany" - ocenił Tomanek. "Sam program odbudowy jest na tyle korzystny, że należy dołożyć starań, żeby przyjąć ten instrument" - podkreślił.

Wiceminister pytany był o to, kiedy będą znane szczegóły planów wykorzystania pieniędzy z KPO. "Jeżeli Komisja zaakceptuje nasz program, to myślę, że jest to kwestia trzeciego kwartału tego roku" - powiedział. "W tej chwili ten plan jest budowany prognostycznie, od góry, i będziemy go dalej uszczegóławiać w dialogu - też z samorządami" - wyjaśnił. Zaznaczył, że samorządy nie są z tego dialogu wyłączone.

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy, który musi przygotować każde państwo członkowskie. Konsultacje społeczne KPO rozpoczęły się 26 lutego i potrwają do 2 kwietnia.

Odniósł się także do podawanej przez media informacji o możliwym - w ramach Nowego Polskiego Ładu - podniesieniu do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku oraz zwolnieniu z PIT emerytur do wysokości 2,5 tys. zł miesięcznie.

Tomanek powiedział, że od lat reprezentuje podgląd, że należy zmniejszać obciążenie podatkowe, a zatem podniesienie kwoty wolnej od podatku mieści się w tym nurcie. "Natomiast, czy nas stać? Zakładam, że Ministerstwo Finansów, które przygotuje ten projekt ma odpowiednie rachunki i jest w stanie te rachunki przełożyć na konkret" - powiedział.

Dodał, że na wydatki państwa trzeba patrzeć szerzej. Po pierwsze - jak zaznaczył - Polska w stosunku do innych krajów UE ma jeszcze stosunkowo mały dług publiczny. "Oczywiście sam dług publiczny nie jest dobrym rozwiązaniem, ale jeżeli uda się dzięki tego typu przedsięwzięciom zlewarować gospodarkę i spowodować szybszy rozwój, to traktujmy ten dług jako dobrze wzięty kredyt, który pozwoli na rozwój" - uważa wiceminister.

Według niego przyjmując założenie, że nie bierzemy kredytów, nie będziemy się rozwijać. "Być może państwo polskie potrzebuje takiego kredytu, żeby zacząć się rozwijać" - dodał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl