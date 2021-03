Tomanek: w nowej Polityce Przemysłowej nacisk m.in. na przemysł farmaceutyczny i rolno-spożywczy

W nowej Polityce Przemysłowej Polski będzie szczególny nacisk na przemysł farmaceutyczny, rolno-spożywczy, maszynowy i tzw. przemysły innowacyjne - poinformował we wtorek wiceminister rozwoju Robert Tomanek. Mówił też o kontraktach branżowych, które mają określać zobowiązania rządu i biznesu.

W ub. tyg. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podsumowało konsultacje w sprawie tzw. Białej Księgi Rozwoju Przemysłu, która ma być podstawą do opracowania nowej Polityki Przemysłowej Polski.

W rozmowie dla portalu wnp.pl Tomanek przekazał, że choć trudno jest prognozować, które gałęzie przemysłu będą w przyszłości lokomotywami polskiej gospodarki, gdyż punktem odniesienia są dane historyczne, to już teraz można wskazać kluczowe obszary, na które będzie położony szczególny nacisk w nowej Polityce Przemysłowej. Są to - jak mówił - przemysł farmaceutyczny, rolno-spożywczy, maszynowy i tzw. przemysły innowacyjne, czyli: lotniczy, precyzyjny, dronów czy kosmiczny.

"Wymieniłem tylko niektóre z tych gałęzi. W dalszym ciągu trwają prace nad tym, aby dokładnie wyspecyfikować te lokomotywy, jak i te przemysły, które muszą się zmienić i określić instrumenty wsparcia celowane pod te sektory" - powiedział wiceminister.

Doprecyzował też, na czym ma polegać proponowany instrument kontraktów branżowych, czyli umów określających wspólnie zdefiniowane zobowiązania obu stron - biznesu i administracji. "To powinno być z jednej strony zobowiązanie państwa do pewnej stabilności działania, do podejmowania pewnych regulacji i działań. Z drugiej strony przedsiębiorcy mogą się zobowiązać np. do przyspieszonej transformacji energetycznej, zmniejszania energochłonności, zwiększenia wskaźników innowacyjności" - wyjaśnił Tomanek.

Dodał, że na początku resort razem z przedsiębiorcami wybierze pilotażowo jedną, dwie branże, rozpocznie rozmowy i podpisze wzorcowy kontrakt branżowy.

Jak zaznacza MRPiT, powstanie nowej polityki przemysłowej wspierającej budowę konkurencyjnego przemysłu odpornego na wstrząsy gospodarcze to priorytet resortu pod kierownictwem wicepremiera Jarosława Gowina. "Polityka Przemysłowa Polski ma być jednym z głównych filarów dla impulsu rozwojowego polskiej gospodarki opracowanego w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju przygotowanego przez resort" - podaje ministerstwo.

