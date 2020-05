Filmoznawca Tomasz Kolankiewicz wygrał konkurs na dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Wiadomość o zwycięstwie Kolankiewicza opublikowano w piątek na oficjalnej stronie internetowej FPFF w Gdyni. Jak podano w komunikacie, pokonał on ośmioro innych kandydatów, którzy wzięli udział w etapie konkursu obejmującym spotkanie z komisją konkursową. "Ze względu na obecną sytuację wszystkie rozmowy, a także obrady komisji, odbyły się w formie wideokonferencji" - napisano.

Uzasadniając werdykt, przewodnicząca komisji konkursowej Joanna Kos-Krauze podkreśliła, że Tomasz Kolankiewicz "posiada fenomenalną wiedzę o kinie polskim i światowym, podpartą głęboką znajomością socjologii, psychologii i antropologii". "Jego wysoka etyka pracy własnej i w zespole idzie w parze z niezależnością osądów. Ma też niezbędne na tym stanowisku doświadczenie w zarządzaniu ludźmi oraz zdolności menedżerskie" - powiedziała, cytowana w komunikacie.

W skład komisji konkursowej pod przewodnictwem Kos-Krauze weszli: Renata Czarnkowska-Listoś, Jan P. Matuszyński, Ewa Puszczyńska, Małgorzata Szumowska, Janusz Zaorski oraz Xawery Żuławski.

Dyrektor FPFF w Gdyni Leszek Kopeć zwrócił uwagę, że "najważniejszym zadaniem dyrektora artystycznego będzie selekcja do konkursu głównego oraz do konkursu filmów krótkometrażowych". "W obu przypadkach może się on wesprzeć opinią zespołów selekcyjnych, które powoła. Poza tym będzie miał także wpływ na skład ciał jurorskich. Stoi przed nim ponadto wyzwanie stworzenia warunków dla szerokiej dyskusji środowiskowej podczas festiwalu, oczekiwanej przez filmowców, w tym zaproponowanie programu spotkań branżowych" - wyjaśnił.

Organizatorzy FPFF przypomnieli także, że stanowisko dyrektora artystycznego zostało przywrócone w ramach reformy organizacyjnej festiwalu, przeprowadzonej w wyniku szerokich konsultacji ze środowiskiem polskich filmowców. "Zgodnie z regulaminem festiwalu do połowy maja nowego dyrektora artystycznego ma oficjalnie powołać minister kultury i dziedzictwa narodowego na wniosek komitetu organizacyjnego" - dodali.

Tomasz Kolankiewicz jest filmoznawcą i historykiem filmu, kuratorem cykli filmowych, prowadzącym prelekcje i rozmowy o filmie. Jako programista filmowy współpracował z telewizją, festiwalami filmowymi, kinami i instytucjami kultury (m.in. z Nowym Teatrem, Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym, Europejskim Centrum Solidarności). W latach 2008-2017 pełnił funkcję redaktora programowego w redakcji filmowej TVP Kultura. Jest także autorem blisko kilkudziesięciu przeglądów filmowych, w tym polskich i zagranicznych przeglądów kinematografii kobiet, szwedzkiego i amerykańskiego kina niemego, filmów wybitnych światowych reżyserów i operatorów, prądów nowofalowych w światowym kinie, a także kina grozy.

45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ma odbyć się w dniach 14-19 września, jednak w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie termin ten może ulec zmianie. Decyzję w tej sprawie może podjąć nie wcześniej niż pod koniec maja komitet organizacyjny.