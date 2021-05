Tomasz Przybek powołany na nowego prezesa zarządu Polska Press

Tomasz Przybek został powołany na nowego prezesa zarządu Polska Press. Jak podała spółka, to menadżer z dużym doświadczeniem w branży mediowej. Podkreśliła, iż obecnie znajduje się w fazie integracji w ramach Grupy Orlen, co ma zagwarantować m.in. dalszy stabilny rozwój firmy.

"Prezesem Zarządu Polska Press od 18 maja 2021 r. zostaje Tomasz Przybek, menadżer z dużym doświadczeniem w branży mediowej" - oznajmiła spółka we wtorkowej informacji prasowej. Jak zaznaczyła, nowy prezes "to ceniony menadżer, mający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu procesów fuzji i przejęć, również w branży wydawniczej, oraz zarządzaniu dużymi grupami medialnymi w Polsce".

Polska Press podkreśliła, iż obecnie znajduje się w fazie integracji w ramach Grupy Orlen, "co zagwarantuje dalszy stabilny rozwój spółki wydawniczej i przyniesie wymierne korzyści dla jej pracowników".

W połowie kwietnia Polska Press ogłosiła, że prezesem spółki został Marcin Dec, dotychczasowy członek jej rady nadzorczej. Z danych Polska Press wynika, że zarząd spółki jest dwuosobowy - oprócz prezesa zasiada w nim jako członek Dorota Kania, powołana tam z początkiem kwietnia, dziennikarka i autorka książek związana dotychczas m.in. z "Gazetą Polską Codziennie" i Telewizją Republika.

Informując o powołaniu Tomasza Przybka na nowego prezesa zarządu Polska Press, spółka wspomniała m.in., że od września 2020 r. kierował on spółką Armatura Kraków, gdzie odpowiadał za wprowadzenie planu naprawczego oraz opracowanie i wdrożenie nowej strategii. Od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r. jako prezes zarządu spółki Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków sprawował natomiast nadzór nad opracowaniem koncepcji kierunków jej rozwoju spółki oraz nad wypracowaniem nowego modelu działania wraz z planem restrukturyzacji.

Jak podała Polska Press, Tomasz Przybek od stycznia do października 2018 r. jako członek zarządu Polskiej Agencji Prasowej odpowiadał za finalizację fuzji Agencji z Przedsiębiorstwem Wydawniczym "Rzeczpospolita". "Był też odpowiedzialny za wprowadzenie nowej strategii z szeroką reorganizacją podmiotów oraz wypracowanie nowego modelu finansowania" - przekazano w informacji.

"Przez wiele lat brałem udział w projektach budowy, fuzji i restrukturyzacji spółek ze szczególnym uwzględnieniem tych z branży medialnej. Teraz po 15 latach niejako wracam do Polska Press, z czego bardzo się cieszę. W tym przypadku zdecydowanie będę stawiał na wzmocnienie firmy, szczególnie w regionach" - powiedział Przybek cytowany w informacji przesłanej przez Polska Press.

Nowy prezes zarządu spółki podkreślił, że jego priorytetami są jakość pracy, procesów i organizacji. "Najważniejsi są jednak ci, którzy tworzą firmę, czyli jej pracownicy. To im chcę poświęcić największą uwagę, wspierać ich i z nimi budować rozwój firmy" - oświadczył Przybek.

Informując o drodze zawodowej Przybka, spółka Polska Press przypomniała m.in., że od lipca 2016 r. do października 2018 r. jednoosobowo kierował on Przedsiębiorstwem Wydawniczym "Rzeczpospolita", gdzie wdrażał nowy model wydawniczy ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia zakresu monetyzacji treści. Natomiast od czerwca 2012 r. do lipca 2016 r., jako prezes zarządu spółki Fratria, odpowiadał za wprowadzenie na rynek wielu tytułów prasowych, portali internetowych i projektów custom publishing - m.in. tygodnika "Sieci", miesięcznika "wSieci Historii", a także portali wpolityce.pl i wgospodarce.pl.

Według Polska Press od kwietnia 2012 r. do czerwca 2013 r. Tomasz Przybek, jako wiceprezes zarządu domu mediowego Apella, przygotowywał i realizował proces połączenia tej firmy z Mediaskok, w wyniku której powstała nowa spółka wydawnicza Fratria.

"Z Mediaskok Tomasz Przybek związany był od stycznia 2006 r. (...) Jako członek zarządu odpowiadał za zakup i wprowadzenie na rynek tytułów +Gazeta Bankowa+ oraz +Tygodnik Podlaski+. Nadzorował wdrożenie projektu Digital signage w sieci placówek dla klienta branży finansowej, zainicjowanie i kompleksowe wdrożenie nowej strategii obecności w internecie dla klienta branży finansowej oraz prowadzenie projektów mediowych Custom Publishing" - podała firma.

Jak przekazała Polska Press, od października 1999 r. do grudnia 2005 r. Tomasz Przybek był zastępcą dyrektora sprzedaży w grupie Polskapresse - oddział Prasa Bałtycka, gdzie zainicjował i współtworzył nową komórkę organizacyjną - Biuro Analiz i Monitoringu Rynku, a także uczestniczył w procesie połączenia tytułów "Dziennik Bałtycki" i "Wieczór Wybrzeża" w zakresie działań wydawniczych.

"Tomasz Przybek ma też doświadczenie w pracy w organach nadzorczych. Od czerwca 2020 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Centrum Medycznego Medica. Z kolei od października 2019 r. do września 2020 r. sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej Ruch" - poinformowała Polska Press.

Spółka podawała wcześniej, iż 1 marca zawarta została umowa jej kupna przez PKN Orlen. "Oznacza to, że spółka PKN Orlen jest formalnym właścicielem Polska Press, która wchodzi obecnie w skład Grupy Kapitałowej Orlen" - oznajmiono wówczas.

Na początku marca Polska Press ogłosiła rezygnację prezes spółki Doroty Stanek, która stanowisko to zajmowała od 2004 r. Z początkiem kwietnia do zarządu Polska Press powołana została Dorota Kania, która przejęła obowiązki odwołanego z końcem marca członka zarządu Pawła Fąfary.

W kwietniu na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich pojawiła się informacja, zgodnie z którą Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek RPO o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKiK w sprawie koncentracji. Chodzi o kwestię przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. Wskazano, że wiadomość o takim rozstrzygnięciu sądu RPO uzyskał telefonicznie w sekretariacie Sądu Okręgowego w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował następnie oświadczenie, podając, że analizuje dalsze kroki prawne w tej sprawie, w tym możliwość wzruszenia postanowienia sądu o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKiK w sprawie koncentracji.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślał w tym czasie, że nabycie udziałów Polska Press dokonało się skutecznie jeszcze przed wydaniem przez sąd postanowienia. Kilka dni temu oświadczył, iż decyzja sądu o niewpisaniu zmian w zarządzie Polska Press do Krajowego Rejestru Sądowego tak naprawdę nic nie oznacza, a spółka funkcjonuje normalnie. Dodał, że spółka "została wpięta w cały łańcuch koncernu". Potwierdził wówczas, że został ogłoszony konkurs na prezesa Polska Press. Zaprzeczył, że konkurs ma związek z decyzją sądu o niewpisaniu zmian w zarządzie spółki. Powiedział, że po przejęciu Polska Press przez PKN Orlen dotychczasowa prezes zrezygnowała i wówczas z rady nadzorczej spółki została powołana osoba pełniąca obowiązki prezesa.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma rozpoznać poza kolejnością odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich od decyzji prezesa UOKiK ws. zgody na przejęcie kontroli nad Polska Press przez PKN Orlen. Decyzję w tej sprawie podjęto w końcu kwietnia.

