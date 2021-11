Tomaszów Maz.: Buda: 6 mln zł na budowę nowych dróg wokół Areny Lodowej

6 mln zł z budżetu państwa trafi do Tomaszowa Mazowieckiego (Łódzkie) na modernizację i budowę nowych dróg wokół Areny Lodowej – poinformował we wtorek wiceminister funduszy Waldemar Buda. Cała inwestycja ma kosztować 7,5 mln zł i zakończyć się w 2023 roku.

Zmiana układu drogowego w pobliżu jedynej w kraju krytej hali do łyżwiarstwa szybkiego oraz znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Areny Lodowej tomaszowskich błoni ma lepiej skomunikować teren rekreacyjny, chętnie odwiedzany przez mieszkańców miasta.

"Dziś mamy okazję ogłosić bardzo dobrą decyzję o dofinansowaniu przebudowy dróg wokół Areny Lodowej. To całkowita modernizacja układu drogowego wokół obszaru o powierzchni 20 hektarów. Na ten cel z rezerwy celowej budżetu państwa trafi 6 mln. To oznacza, że przy udziale własnym ok. 1,5 mln zł ten ogromny obszar będzie przygotowany pod nowe możliwości" - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Dodał, że dzięki nowej infrastrukturze może powstać tam "piękny kompleks rekreacyjny, co pozwoli też na rozwijanie przedsiębiorczości". "To kolejny krok do tego, żeby to miejsce uczynić perełką" - mówił.

Przebudowa i budowa nowych dróg ma również rozwinąć turystykę wokół Pilicy, gdzie znajduje się nowoczesna przystań miejska, oraz wykorzystać pobliskie źródła geotermalne.

Buda dodał, że wspieranie inwestycji w Tomaszowa Mazowieckim ma sens ze względu na widoczny rozwój miasta. "Wiemy, że jest głębsza idea w rozwoju Tomaszowa i widzimy krok po kroku, jak kolejne etapy są realizowane" - zaznaczył.

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko wskazał, że budowa sieci dróg w okolicach Areny Lodowej to jeden z kroków do realizacji strategii miasta i nowych możliwości do wykorzystania potencjału terenu o powierzchni 20 ha. Zapewnił, że główna rekreacyjna i sportowa funkcja tomaszowskich błoni zostanie zachowana, ale - jak przyznał - w studium uwarunkowań przestrzennych miasta w tym miejscu przewidziano też mieszkalnictwo.

Wyjaśnił, że warta w sumie 7,5 mln zł inwestycja będzie polegała m.in. na modernizacji i przebudowie istniejących już dróg, m.in. część ul. Strzeleckiej i PCK. Mają pojawić się także zupełnie nowe ulice, ronda, zatoki parkingowe, drogi rowerowe i chodniki.

"To pozwoli nam na nowo skomunikować całą przestrzeń wokół Areny Lodowej i błoni. Inwestycja ma ożywić ten teren pod względem gospodarczym i społecznym" - przekonywał Witko.

Nowy układ drogowy ma być gotowy w 2023 roku.

