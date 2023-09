Torpol z mniejszym zyskiem netto, ale portfel zamówień opiewa na ponad 1,7 mld zł

Grupa Torpol w I półroczu 2023 roku osiągnęła 426,8 mln zł, przychodów ze sprzedaży, notując 38,1 mln zł zysku netto, wobec 461,6 mln zł przychodów ze sprzedaży i 65,2 mln zł zysku netto w I półroczu 2022 roku.

Torpol 1 września 2023 opublikował wyniki za I półrocze 2023 roku.

Grupa Torpol w I półroczu 2023 roku osiągnęła 426,8 mln zł, przychodów ze sprzedaży, co licząc rok do roku oznaczało spadek o 7,7 proc. Natomiast, jak wskazała spółka, poziom bezpośrednich kosztów działalności operacyjnej pozostał na zbliżonym poziomie jak w roku poprzednim. W konsekwencji, zaznaczył Torpol, zysk brutto grupy ze sprzedaży spadł o 34,2 proc. rok do roku, do 61,4 mln zł.

Firma podała, że jest to konsekwencja malejącego udziału w portfelu kontraktów charakteryzujących się wyższą średnią rentownością na sprzedaży brutto. Kontrakty te, jak stwierdzono, zostały w głównej mierze zakończone i rozliczone do końca 2022 roku lub w I kwartale 2023 roku, a ich wpływ na poziomy rentowności w okresie sprawozdawczym był zdecydowanie mniejszy.

W I półroczu 2023 roku zysk brutto grupy wyniósł 48,7 mln zł, co oznacza spadek o 32,8 mln zł rok do roku (-40,2 proc. ), a skonsolidowany zysk netto wyniósł 38,1 mln zł wobec 65,2 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 41,6 proc. rok do roku.

Torpol podał, że na datę sprawozdania grupa ma portfel zamówień o wartości ponad 1,72 mld zł netto (bez udziałów konsorcjantów) zapewniający jej prowadzenie prac do 2026 roku włącznie, z tego ok. 1,46 mld zł netto to kontrakty realizowane przez Torpol, a około 0,27 mld zł netto – kontrakty realizowane przez Torpol Oil & Gas.

Torpol podał też, że grupa nie ma zadłużenia finansowego netto i poinformował, że poziom gotówki netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 351,1 mln zł (wobec 399,5 mln zł na koniec 2022 roku).

Zdaniem zarządu Torpolu "posiadany bufor płynnościowy pozwoli grupie stabilnie prowadzić działalność w niepewnym otoczeniu rynkowym w trudnym 2023 i 2024 roku".

Grupa Torpol działa na rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej i tramwajowej w Polsce.

Według stanu na 1 września 2023 roku największym akcjonariuszem Torpolu był Centralny Port Komunikacyjny (38 proc. głosów).

