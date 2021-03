Toruń: Budowa 320 mieszkań z programu Mieszkanie Plus postępuje

Budowa 320 mieszkań z programu Mieszkanie Plus w Toruniu postępuje. Dziennie montowanych jest 20 ścian, a tygodniowo jedna kondygnacja. Do końca marca będą stały cztery z ośmiu realizowanych bloków.

Inwestycja, której generalnym wykonawcą jest firma Pekabex, powstaje w całości z prefabrykatów. Budowa wystartowała jesienią 2020 roku.

W każdym z ośmiu budynków powstanie 40 mieszkań - po 10 na każdej kondygnacji.

"Prace na budowie rozpoczęliśmy w październiku ubiegłego roku. Od tamtej pory udało nam się zrealizować i postawić pełną konstrukcję dwóch budynków. Trwają już na nich prace związane z wykończeniem lokali. Zakończyliśmy wykonywanie posadzek, ścian murowanych. Obecnie wykonujemy gładzie i układamy płytki w łazienkach i kuchniach. Wykonaliśmy w pełni izolację dachu, a więc oba obiekty, które zostały oddane w styczniu są już szczelne. Trwa montaż kolejnych budynków. Planujemy, że do końca tego miesiąca powinniśmy je zakończyć i w dalszej części prowadzić prace związane z wykończeniem ich. Sprawna ekipa montuje ok. 20 ścian dziennie. Przekłada się to na tempo realizowania kondygnacji w tydzień" - podkreślił Jakub Czamański, kierownik budowy Pekabex BET S.A.

Cytowany w komunikacie przesłanym mediom przez PFR Nieruchomości Christophe Carion, członek zarządu Pekabex Pref S.A. podkreślił, że proces budowy podzielony jest na kilka etapów.

"Najpierw produkujemy warstwę elewacyjną. Potem zakładana jest izolacja, łączniki i na koniec warstwa nośna. Elektryka - peszle i gniazdka są wstawiane już na etapie produkcji ściany. Dzięki temu na budowie nie jest potrzebne kucie, wiercenie czy szpachlowanie. Dalej - element jest transportowany do malarni. Tam wstawiamy okna, parapety i wykańczamy warstwę elewacyjną za pomocą farb, tynków czy matryc" - wskazał.

Inwestycja realizowana jest we współpracy z samorządem lokalnym. Ten zadanie zlecił Toruńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego. W porozumieniu z tą spółką miejską przeprowadzony zostanie nabór najemców.

