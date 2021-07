Toruń: Nabór do 320 nowych mieszkań z programu Mieszkanie Plus - we wrześniu

6 września ruszy nabór do 320 nowych mieszkań, które powstają w ramach programu Mieszkanie Plus w Toruniu. Już teraz wiele lokali jest gotowych, a prace postępują szybko. Inwestycję w Toruniu realizują samorząd oraz spółki PFR Nieruchomości.

W Toruniu, podobnie jak w innych lokalizacjach, rekrutacja do mieszkań będzie miała dwuetapowy przebieg. Pierwszy polega na sprawdzeniu, czy najemca spełnia kryteria społeczne ustalone przez władze samorządowe. Zgodnie z uchwałą toruńskiej Rady Miasta, na dodatkowe punkty będą mogły liczyć m.in. osoby nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, rodziny z dziećmi i rodziny dotknięte niepełnosprawnością. Jak poinformowano podczas czwartkowej konferencji prasowej, wnioski w ramach naboru będzie można składać od 6 do 30 września.

"Dzisiaj po dziewięciu miesiącach od inauguracji widać tutaj duże zaawansowanie, które potwierdza, że technologia prefabrykacji jest systemem, który można wykorzystać z powodzeniem i ten krótki czas budowy jest jedną z głównych zalet. Jeśli chodzi o nabór, to ruszy on 6 września. Pierwsza ocena będzie należała do miasta. Będziemy weryfikowali wnioski biorąc pod uwagę kryteria pierwszeństwa i nadawali im odpowiednią punktację" - mówił prezydent Torunia Michał Zaleski.

W drugim etapie naboru sprawdzona zostanie tzw. zdolność czynszowa potencjalnych najemców.

"Spółka PFR Nieruchomości będzie odpowiadała za drugi etap, czyli sprawdzenie, czy najemcy mają zdolność do pokrywania opłat związanych z najmem mieszkania. Średnia stawka dla tej inwestycji została ustalona na poziomie 26 zł. Jestem entuzjastą prefabrykacji i wierzę, że ta technologia ma przed sobą wielką przyszłość. Widać, że rozwija się na świecie i zaczyna rozwijać się w Polsce. Prefabrykacja bardzo pasuje do oferty mieszkań na wynajem. W naszym przypadku, gdy utrzymujemy nieruchomości przez 30 lat, szczególnie ważna jest jakość wykonania budynków i tutaj można śmiało powiedzieć, że jest ona na najwyższym poziomie, a to daje gwarancję długowieczności tego produktu" - powiedział w Toruniu prezes PFR Nieruchomości S.A. Wojciech Caruk.

W jego ocenie standard oddawanych mieszkań w tym systemie przypomina standard deweloperski, jeżeli chodzi o wykończenie.

"Brakuje, co dość oczywiste, mebli, ale to są bardzo indywidualne sprawy. Do tego już i tak stosujemy prefabrykację, więc trudno byłoby zaproponować także te same elementy wyposażenia. Zalet prefabrykacji jest bardzo dużo. Są też wady, nie ma co ukrywać. To nie jest tak, że jest to jedyne rozwiązanie, bo gdyby tak było, to prefabrykacja byłaby stosowana wszędzie" - powiedział Caruk.

Podkreślił, że podstawowe zalety tej technologii to tempo i "zdecydowanie większa jakość", bo elementy można przygotować w hali magazynowej, a nie na budowie, gdzie wieje wiatr czy bada śnieg. "Prefabrykacja daje większą powierzchnię użytkową. (...) To pozwala na np. 2 metry kwadratowe więcej w każdym mieszkaniu niż we wcześniejszym projekcie. Prefabrykacja ma też wady. W deweloperce dość istotnym elementem są zmiany lokatorskie. Każdy klient chciałby zrobić mieszkanie po swojemu. Jeżeli wynajmujemy mieszkania, to mamy większą możliwość typizacji. Dlatego prefabrykacja nam pasuje. Ona jest także odporna na brak siły roboczej, bo na budowie zaangażowanie ludzkie jest znacznie mniejsze" - mówił Caruk.

Pytany przez PAP, ile będzie kosztował najem mieszkań powstających w Toruniu, podkreślił, że w przypadku M-2 trzeba mówić o koszcie ok. 1200 zł.

Obecnie w Toruniu finalizowany jest montaż ostatnich dwóch z ośmiu budynków składających się nowe osiedle. Jak podkreślili przedstawiciele firma Pekabex - generalnego wykonawcy inwestycji, prace budowlane postępują w tempie "budynek w miesiąc - piętro w tydzień". Planowane zakończenie wznoszenia konstrukcji ośmiu bloków przypada na początek sierpnia.

