Toruń: Nowa linia tramwajowa na północ miasta zostanie otwarta 25 sierpnia

Nowa linia tramwajowa na północ Torunia zostanie uroczyście otwarta 25 sierpnia. Miasto zapowiedziało na ten dzień szereg wydarzeń pod hasłem "Załaduj się dobrą energią". Trasa o długości 6,5 kilometra kosztowała 212 mln zł, a cały projekt m.in. związany z zakupem nowych pojazdów 461,5 mln zł.

"Do potrzeb technicznych, a także rozliczeniowych używa się pojęcia toru pojedynczego. Tych torów pojedynczych w ramach tej inwestycji powstało 13 kilometrów. To bardzo długa trasa tramwajowa, przedsięwzięcie realizowane wykonawczo przez 2,5 roku. (...) To, co zastajemy już wzdłuż nowej trasy tramwajowej, to nowoczesne urządzenia, zróżnicowane torowiska, co do sposobu zagospodarowania. Istotne jest to, że są także torowiska zielone" - mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej prezydent Torunia Michał Zaleski.

W jego ocenie "nie ma bardziej przyjaznego środowisku naturalnego transportu niż tramwajowy, który powinien wypierać indywidualny spalinowy transport kołowy". "Ten transport jest wygodny i szybki. Tramwaj od miejsca, w którym się znajdujemy (centrum miasta - PAP), do ostatniego przystanku na północy miasta będzie podróżował 18 minut. Myślę, że dla wielu samochodów przejazd tą trasą będzie dłuższy niż tramwajem" - wskazał włodarz miasta.

Po nowej trasie mają jeździć tramwaje linii nr 3 i 6. "Trójka" będzie jechała z Jaru przez plac NOT, na pętlę Uniwersytet. "Szóstka" ma kursować pomiędzy Olimpijską (toruńskie Rubinkowo) a osiedlem Jar.

Na każdej z nowych linii tramwaje mają kursować co 20 minut, więc do centrum miasta z północnej części Torunia będzie można odjechać tramwajem nr 3 lub 6 co 10 minut.

W ramach inwestycji powstało skrzyżowanie tramwajowo-kolejowe na ulicy Legionów. Tam nowe tory krzyżują się z linią, po której jeżdżą jedynie pociągi towarowe, do tego z niewielką częstotliwością.

"Pracowaliśmy nad tym z PKP i władzami PKP dobrze ponad rok albo i dłużej. (...) No i jest to dopuszczone. Trzymajmy mocno kciuki, żeby to dopuszczenie spełniło wszystkie wymogi techniczne. Dzisiaj możemy powiedzieć z pewnym uspokojeniem, że spełnia, natomiast praktyka pokaże na co dzień, jak będzie funkcjonować to wyjątkowe w skali kraju skrzyżowanie" - powiedział Zaleski.

Przedstawiciele Miejskiego Zakładu Komunikacji i magistratu wskazywali, że testy w tym miejscu pokazują, iż tramwaj nie wpada w nadmierne drgania, nie ma także wrażenia "uderzenia", co mają potwierdzać także doświadczeni motorniczy.

Powstanie nowych linii tramwajowych zmieni także rozkład jazdy autobusowej komunikacji miejskiej. Szczegóły mają być znane niebawem, ale w planach jest skrócenie linii numer 10, a pozostawienie linii numer 20. Taką wolę mieli wyrazić w konsultacjach społecznych mieszkańcy miasta.

25 sierpnia otwarcie nowej linii tramwajowej uświetnią m.in. parada tramwajów, festyn, koncert zespołu Żuki. Wszystko pod hasłem "Załaduj się dobrą energią". Do 1 września, gdy mają zostać uruchomione regularne kursy, mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z przejazdów nową linią bezpłatnie.

Koszt samej nowej linii to 212 mln zł. Wartość całego projektu m.in. związana z zakupem nowych pojazdów - autobusów elektrycznych i hybrydowych, tramwajów, to 461,5 mln zł. Kwota dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie 365,8 mln zł wyniosła 260,9 mln zł.

