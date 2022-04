20 tysięczne osiedle Jar w Toruniu zostanie połączone z centrum miasta linią tramwajową. Toruń otrzymał dodatkowe 25 mln zł m.in. na dokończenie budowy linii tramwajowej - poinformował w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda poinformował w czwartek podczas konferencji prasowej, że Toruń otrzyma dodatkowe 25 mln zł na dokończenie budowy linii tramwajowej do osiedla Jar. Liczy ono 20 tysięcy mieszkańców. Podkreślono, że fundusze ułatwią też realizację obecnie wdrażanego projektuBIT City. Będą pochodziły z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

"Z dodatkowej puli 25 mln zł planowany jest kolejny etap budowy linii tramwajowej do osiedla Jar w Toruniu wraz z docelową pętlą tramwajową. To zadanie może otrzymać dofinansowanie w kwocie prawie 17 mln zł. Obecnie realizowany w Toruniu duży projekt BIT City otrzyma dodatkowe 8 mln zł dofinansowania - wskazał minister Grzegorz Puda.

Poinformowano również, że w Toruniu jest realizowany 1 kompleksowy projekt (BIT City II) o wartości 400,40 mln zł, w tym dofinansowanie UE 213,33 mln zł. Projekt realizowany jest w trybie pozakonkursowym i obejmuje budowę nowej linii tramwajowej do osiedla Jar (etap I), modernizację infrastruktury tramwajowej, zakup taboru tramwajowego oraz nowych autobusów z napędem elektrycznym i hybrydowym.

Zwrócono uwagę, że nowe projekty muszą teraz przejść proces włączenia do POIiŚ. Wymaga to podjęcia prac przez samorządy w zakresie aktualizacji strategii ZIT i ujęcia w niej nowych propozycji. Z chwilą akceptacji zmienionej strategii ZIT przez MFiPR, projekty wpisane zostaną na Wykaz Projektów Zidentyfikowanych do POIiŚ, a następnie przejdą ocenę w CUPT.

"Dzięki dofinansowaniu uda nam się zakończyć projekt budowy linii tramwajowej. 11 km toru pojedynczego uzupełnione zostanie o kolejne 1,4 km torów tramwajowych, co najważniejsze zamykających pętlę i umożliwiających swobodne komunikowanie się bez konieczności przejeżdżania z toru na tor. Infrastruktura - przystanki, zaplecze socjalne dla pracowników to uzupełnienie projektu, który mamy gotowy. Pozwolenie na budowę mamy, dysponujemy wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla realizacji tego przedsięwzięcia. Deklaruję, że będziemy się spieszyli bo wiemy, że to są środki finansowe, które trzeba wykorzystać do połowy przyszłego roku" - podkreślił prezydent Torunia Michał Zalewski.

