Toruń: Powstała Środmiejska Strefa Płatnego Parkowania

W Toruniu dokonano zmiany w strefie płatnego parkowania. Oprócz istniejących dotychczas stref A i B wprowadzona została Śródmiejska Strefa Parkowania. Korekcie uległy także stawki opłat.

Strefa wydzielona w samym centrum miasta obejmuje w głównej mierze okolice Starówki wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

To obszar ograniczony ulicami al. Św. Jana Pawła II (na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do pl. Artylerii Polskiej), Wały gen. Władysława Sikorskiego (w zakresie od pl. Artylerii Polskiej do ul. Leona Szumana), Leona Szumana, pl. św. Katarzyny (południowa pierzeja), Warszawska, Bulwar Filadelfijski (od ul. Warszawskiej do Ślimaka Getyńskiego), Ślimak Getyński - z wyłączeniem tych ulic.

W tej strefie pierwsza godzina parkowania kosztowała będzie 5 zł.

"Prosimy kierowców o zwrócenie uwagi, w jakiej strefie parkujemy. Od kwietnia oprócz strefy A i B pojawiła się Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Dodatkowo część ulic znajdujących się dotychczas w Strefie A zostało włączonych do Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. O szczególną uwagę proszę osoby, które dokonują płatności przy użyciu mobilnych aplikacji SkayCash i moBILET" - wskazał dyrektor MZD w Toruniu Rafał Wiewiórski.

Dotychczasowa strefa A została poszerzona o fragment ul. Popiełuszki, a ze strefy wyłączony został odcinek Bulwaru Filadelfijskiego od Warszawskiej do Woli Zamkowej. W tej strefie pierwsza godzina parkowania będzie kosztowała 3 zł. W strefie B będzie to 1,50 zł.

"Od 1 kwietnia 2021 r. zmieniła się wysokość opłaty dodatkowej za brak biletu. Wynosi ona 60 zł, a po upływie 5 dni wzrasta do 150 zł" - poinformował Urząd Miasta.

