Toruń: Ruszyła budowa 320 mieszkań z programu Mieszkanie Plus

W Toruniu ruszyła budowa 320 mieszkań z programu Mieszkanie Plus. Lokale powstaną z nowoczesnych prefabrykatów. Pierwsi lokatorzy mają otrzymać klucze w czerwcu 2022 r.

W poniedziałek oficjalnie zainaugurowano budowę 320 mieszkań przy ul. Okólnej. Osiedle powstaje w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, jaki realizuje spółka PFR Nieruchomości. Lokalne, które powstaną w Toruniu, to pierwsze Mieszkania Plus mające powstać z nowoczesnych prefabrykatów.

Nowe osiedle będzie składało się z ośmiu czterokondygnacyjnych budynków. W każdym znajdzie się 40 mieszkań - po 10 na jednej kondygnacji.

Wykonawcą inwestycji jest spółka Pekabex.

"Ściany warstwowe z elewacją, izolacją i stolarką powstaną w fabryce i gotowe będą przyjeżdżały na plac budowy, na którym montować je będą małe profesjonalne ekipy montażowe. Prefabrykacja pozwala na wykonywanie prac niezależnie od warunków atmosferycznych, a to ważne w przypadku toruńskiego osiedla" - poinformował PFR Nieruchomości w komunikacie.

Montaż będzie odbywał się jesienią i przez całą zimę. Roboty budowlane mają potrwać 17 miesięcy. Pierwsze klucze trafią do najemców w czerwcu 2022 r.

"Niezmiernie się cieszę, że pierwszą łopatę w województwie kujawsko-pomorskim wbijamy w Toruniu. To inwestycja kluczowa dla mojego miasta. Cieszę się, że to właśnie my, torunianie, możemy przyczynić się do rozwoju naszego miasta poprzez budowę 320 mieszkań dla osób, które tych mieszkań bardzo potrzebują" - podkreśliła w poniedziałek wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek.

Prezydent Torunia Michał Zaleski wskazał, że mieszkania będą służyły głównie rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym i starszym.

"Jestem przekonany, że kolejki do tych mieszkań będą ogromne. Skoro, tak szybko, bo zaledwie w ciągu dwóch lat przygotowaliśmy wspólnie tę inwestycję na 320 mieszkań, to naszym następnym wyzwaniem będzie szukanie kolejnej lokalizacji, z którą będziemy mogli przystąpić do rządowego programu mieszkaniowego" - ocenił Zaleski.

Prezes PFR Nieruchomości Wojciech Caruk dodał, że wierzy w prefabrykację.

"Uważam, że to początek naprawdę dużej prefabrykacji. Prefabrykacja ma mnóstwo zalet. Ona się szczególnie wpisuje nie tylko w kontekst COVID-19, który powoduje, że pewne procesy przyspieszyły, ale przede wszystkim to też oszczędność i jakość. Taka jakość nie jest możliwa do uzyskania na tradycyjnej budowie" - mówił.

PFR Nieruchomości realizując rynkową część programu Mieszkanie Plus, działa na zasadach komercyjnych. Inwestycje realizowane są w całej Polsce. Mają być alternatywą dla zakupu mieszkań na kredyt.