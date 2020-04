Toruń: We wtorek ruszy rozbudowa mostu im. Piłsudskiego

We wtorek rozpocznie się rozbudowa mostu im. J. Piłsudskiego w Toruniu — poinformowała w sobotę rzecznik prasowa Miejskiego Zarządu Dróg Agnieszka Kobus-Pęńsko. Inwestycja będzie kosztowała ok. 123 mln zł.

"We wtorek w godzinach przedpołudniowych dla ruchu zostanie zamknięty jeden pas ruchu - wschodni, czyli ten w kierunku Starówki. Do dyspozycji kierowców pozostaną dwa pasy ruchu - skrajny zachodni pas oraz środkowy, do tej pory pełniący funkcję suwaka. Zostaną z niego usunięte słupki drogowe. Taki układ pozwoli na utrzymanie ruchu przez most w obu kierunkach" - poinformowała rzecznik prasowa MZD.

Zamknięcie jednego pasa ma pozwolić firmie realizującej przebudowę - Intop - na zwiększenie jego szerokości, co będzie ważne w kolejnych etapach prac budowlanych.

Po poszerzeniu jezdni rozpocznie się drugi etap prac. Na czas jego realizacji zostanie zamknięty skrajny pas ruchu.

"Będziemy prowadzić roboty mostowe związane z przebudową chodnika. Zajmiemy się też robotami antykorozyjnymi nad chodnikiem. W tym etapie realizowane będą także roboty związane z reprofilacją płyty jezdni i ułożeniem nowej nawierzchni drogowej" - podkreślił dyrektor ds. mostowych firmy Intop Paweł Polański .

24 marca podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy mostu drogowego. Konsorcjum firm INTOP Warszawa sp. z o.o. (lider Konsorcjum) i EURO-DARMAL sp. z o.o. z Kamiennej Góry (partner Konsorcjum) będzie realizowało kontrakt o wartości blisko 123 mln zł przez najbliższe 20 miesięcy.

Most im. Piłsudskiego, z którego roztacza się widok na panoramę Torunia, jest najstarszą z istniejących w mieście przepraw drogowych.

Pochodzi z początku XX w. Pierwotnie został wzniesiony w latach 1907-1910 w Opaleniu (obecnie woj. pomorskie), ale w latach 1928-29 rozebrano go i w częściach przeniesiono do Torunia. Po dobudowaniu trzech przęseł most oddano do użytku w 1932 r. Most został wysadzony w 1939 r. przez wycofujące się wojsko polskie, po kolejnej odbudowie wysadzony przez wycofujących się Niemców i znów odbudowany w 1950 r.

Przez wiele lat był jedynym mostem drogowym w Toruniu. Kolejną przeprawą był most autostradowy im. Armii Krajowej, z którego jedną nitkę oddano do użytku w 1998 r., a drugą - w 2011 r. W 2013 r. otwarty został most im. gen. Elżbiety Zawackiej.