Toruń: Wiceminister rozwoju: oddajemy do użytku 320 lokali z programu Mieszkanie Plus

Oddajemy do użytku 320 lokali z programu Mieszkanie Plus — powiedział w poniedziałek w Toruniu wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Podkreślił, że powstanie ośmiu budynków w Toruniu było możliwe dzięki współpracy rządu i samorządu.

"Dzisiaj oddajemy do użytku osiem budynków - 320 mieszkań zrealizowanych we współpracy pomiędzy rządem i samorządem, pomiędzy spółką skarbu państwa i spółką samorządową. (...) Mamy wiele programów służących do współpracy z samorządem m.in. to budownictwo komercyjne" - mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister Uściński.

Podkreślił, że z roku na rok - od kiedy PiS doszło do władzy - budowanych jest w Polsce coraz więcej mieszkań.

"Przez sześć ostatnich lat wybudowaliśmy już więcej mieszkań w Polsce niż przez wcześniejszych 8 lat. To realizacja Narodowego Programu Mieszkaniowego z 2016 roku" - wskazał wiceszef resortu rozwoju i technologii.

Prezydent Torunia Michał Zaleski mówił o tym, że w mieście "powstał fragment dobrze przygotowanego dla warunków zamieszkania osiedla".

"Jesteśmy dziś przy gotowych budynkach i domach. To nie tylko budynki ciekawe architektoniczne, ale także kompletne i komplementarne urządzenie terenu. (...) Te mieszkania tutaj przygotowane mają różne powierzchnie. Najwięcej jest mieszkań dwupokojowych - 208, trzypokojowych jest 88, a kawalerek jest 24" - podkreślił prezydent Zaleski.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka mówiła, że "inwestycja została wykonana w rekordowym tempie", aby "odpowiadać jak najlepiej na potrzeby polskich rodzin".

Prezes zarządu Pekabex BET - wykonawcy prac, że ambitny termin realizacji projektu, czyli 17 miesięcy, został skrócony do 14,5 miesiąca. "Udało się to dzięki dobremu projektowi, który został przygotowany. Przyszli mieszkańcy będą mogli zamieszkać w wygodnych mieszkaniach o wysokiej jakości. To są takie mieszkania, które my budujemy od kilkunastu lat w Szwecji, a od kilku lat w Polsce" - powiedział Borek.

Prezes PFR Nieruchomości Wojciech Caruk mówił, że jest "wielkim entuzjastą prefabrykacji". "Prefabrykacja ma mnóstwo zalet. Dziewięć i pół miesiąca to był etap wzniesienia budynków. 14 miesięcy to całość prac. Typowe budynki monolityczne wznoszone przez rynek komercyjny trwają ok. 23,5 miesiąca" - mówił Caruk. Wskazał, że to jest "rozwiązanie przyszłości". Podkreślił ogromne znaczenie najmu - także instytucjonalnego. W jego ocenie jednym z kluczowych rozwiązań będzie właśnie prefabrykacja - czy to stalowa, czy też drewniana.

Mieszkania w Toruniu powstały w technologii prefabrykacji w 14,5 miesiąca. Powstały w lewobrzeżnej części miasta przy ul. Okólnej 2-18. Pierwsze rodziny będą wprowadzały się do mieszkań w okresie wielkanocnym.

