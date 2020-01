Toruń: Wojewoda wydał zezwolenie na przebudowę mostu im. Piłsudskiego

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz wydał zezwolenie na przebudowę mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu. Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków rządowych. Prace modernizacyjne mają ruszyć wiosną.

Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego przez Wisłę w centrum Torunia zostanie gruntownie przebudowany. Na czas wyłączenia przeprawy z użytkowania zostanie postawiony składany most i powstaną drogi dojazdowe do niego. Podczas piątkowej konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Torunia wojewoda przekazał prezydentowi miasta Michałowi Zaleskiemu zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

"Niebawem rozpocznie się realizacja niezwykle ważnej dla torunian inwestycji drogowej. Na czas modernizacji mostu im. Piłsudskiego powstanie przeprawa tymczasowa przez Wisłę. ZRID wydany został jeszcze w styczniu, co jest o tyle ważne, że udało się to zrobić przed upływem terminu składania przez samorządy wniosków o dofinansowanie realizacji takich przedsięwzięć przez rząd" - powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Prezydent Torunia podkreślił, że urzędnicy zakładają rozpoczęcie modernizacji mostu w marcu. Niedawno Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na przebudowę mostu wraz z budową i rozbiórką mostu tymczasowego oraz przetargi na drogi dojazdowe do przeprawy.

W pierwszym etapie inwestycji, przewidzianym na 2020 r., zaplanowano remont nawierzchni mostu, czyszczenie i malowanie elementów znajdujących się nad jezdnią. Na czas tych prac postawiona zostanie przeprawa tymczasowa na przedłużeniu ul. Przybyszewskiego (z dojazdem do pl. Skalskiego) na prawym brzegu rzeki i ul. Zagrodowej (z dojazdem do ul. Nieszawskiej) na drugim brzegu.

W 2021 r. planowany jest remont chodników i wykonanie wszystkich niezbędnych prac pod mostem. Rozłożenie prac w czasie związane jest z koniecznością zdemontowania mostu tymczasowego na zimę.

W ramach przebudowy mostu m.in. poszerzone zostaną ścieżki dla pieszych i rowerzystów, powstaną punkty widokowe, zejście na Kępę Bazarową na lewym brzegu, a zejście na Bulwar Filadelfijski na prawym brzegu zostanie wyposażone w windy dostosowane dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Inwestor chce, żeby w czasie przebudowy mostu utrzymać ruch pieszych. Dlatego w przetargu przewidziano za to dodatkowe punkty.

Konstrukcję składanego mostu drogowego typu DMS-65 wraz z kompletem przęseł i sprzętem montażowym miasto pozyskało nieodpłatnie z rezerw strategicznych państwa. Most będzie dostępny dla samochodów do 3,5 t i służb ratunkowych, ale nie będą mogli korzystać z niego piesi.

"Zakładamy, że dzięki przeprawie tymczasowej oraz mostowi im. gen. Elżbiety Zawackiej ruch w Toruniu będzie odbywał się objazdami, ale płynnie. Będziemy zabiegali o dofinansowanie modernizacji mostu ze środków rządowych z subwencji państwowej na modernizację dróg krajowych w Polsce. Po moście Piłsudskiego przebiega droga krajowa nr 15" - dodał Zaleski.

Most im. Piłsudskiego, z którego roztacza się widok na panoramę Torunia, jest najstarszą z istniejących w mieście przepraw drogowych.

Pochodzi z początku XX w. Pierwotnie został wzniesiony w latach 1907-1910 w Opaleniu (obecnie woj. pomorskie), ale w latach 1928-29 rozebrano go i w częściach przeniesiono do Torunia. Po dobudowaniu trzech przęseł, most oddano do użytku w 1932 r. Most został wysadzony w 1939 r. przez wycofujące się wojsko polskie, a po odbudowaniu wysadzony przez wycofujących się Niemców i znów odbudowany w 1950 r.

Przez wiele lat był jedynym mostem drogowym w Toruniu. Kolejną przeprawą był most autostradowy im. Armii Krajowej, z którego jedną nitkę oddano do użytku w 1998 r., a drugą - w 2011 r. W 2013 r. otwarty został most im. gen. Elżbiety Zawackiej.