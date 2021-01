Toruń: Zdrożały bilety komunikacji miejskiej

Od 1 stycznia zdrożały niektóre bilety na miejską komunikację autobusową i tramwajową w Toruniu. Ceny nie były zmieniane od 2013 r. Za bilet normalny trzeba teraz zapłacić 3,40 zł, a nie 2,80 zł. Nie zmieniły się natomiast m.in. ceny biletów semestralnych dla uczniów i studentów.

Na decyzję o zmianie cen biletów miała wpływ aktualna sytuacja finansowa miasta i rosnące koszty utrzymania komunikacji publicznej przy malejących wpływach z biletów. W uzasadnieniu uchwały Rady Miasta w tej sprawie podano, że w 2019 r. transport publiczny kosztował miasto 81 mln zł, zaś wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły jedynie 37 mln zł. W 2020 r. zakładano 90 mln zł na utrzymanie komunikacji i 36 mln zł wpływu z biletów, ale przez ograniczenia związane z pandemią wiadomo, że te wpływy wyniosą co najwyżej 24 mln.

Ceny biletów jednoprzejazdowych wzrosły o ok. 20 proc., biletów krótkookresowych o ok. 8-12 proc. i biletów miesięcznych o ok. 4-6 proc. Oprócz zmiany cen wprowadzono również korektę w rodzajach biletów. Na wniosek radnych dotychczasowe bilety 30-minutowe zostaną zastąpiono 45-minutowymi, a zlikwidowano bilety 60-minutowe.

Za bilet jednoprzejazdowy normalny trzeba zapłacić 3,40 zł zamiast 2,80 zł. Bilet jednoprzejazdowy jest też biletem czasowym pozwalającym na korzystanie z przejazdów MZK przez 45 minut. Za Karnet 8-przejazdowy normalny w strefie I i II trzeba zapłacić 22 zł zamiast 20 zł. Bilety dobowe i tygodniowe to wydatek 12 i 43 zł, a wcześniej było to 10 i 40 zł.

Cena biletu miesięcznego na wszystkie linie dzienne i nocne w strefie I zmieniła się z 84 na 88 zł, a na wszystkie linie w strefie I i II ze 120 na 126 zł.

Nie zmieniły się ceny biletów semestralnych dla uczniów i studentów (190 zł), trzymiesięcznych na wszystkie linie tramwajowe (180 zł bilet normalny) oraz trzymiesięcznych na wszystkie linie dzienne i nocne w I strefie (240 zł bilet normalny).