Totalizator Sportowy: 90 samochodów trafi do szpitali

Totalizator Sportowy przekaże za pośrednictwem Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej w formie darowizny 90 samochodów, które zostaną wykorzystane przede wszystkim przez te szpitale, którym niezbędne są środki transportu - poinformował w czwartek TS w komunikacie.

"Dwadzieścia pierwszych aut zostało już rozdysponowanych do 10 szpitali. Czas oraz miejsce przekazania kolejnych uzgadniane są na bieżąco wspólnie z koordynującymi akcję pomocy Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Aktywów Państwowych" - czytamy.

"Nie ulega wątpliwości, że w sytuacji zagrożenia wszyscy musimy być solidarni i nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Wielka odpowiedzialność spoczywa tu także na spółkach działających w różnych branżach, które - jak widzimy - nie potrzebują zachęty, żeby wspomóc walkę z koronawirusem. Takich działań będzie zapewne więcej" - powiedział Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego.

Totalizator Sportowy zdecydował wcześniej o przekazaniu za pośrednictwem Fundacji darowiznę w wysokości 4 mln zł na walkę z epidemią koronawirusa - czytamy w komunikacie.

"Wsparcie trafi do sześciu szpitali: MEGREZ Spółka z o.o. w Tychach, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, Tomaszowskiego Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim, Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu i Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku" - podano.

"Na bieżąco współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Aktywów Państwowych, dzięki czemu wiemy komu pomoc jest najbardziej potrzebna" - stwierdziła Anna Kukla, prezes Fundacji LOTTO im. H. Konopackiej.

Totalizator poinformował, że na liście zakupów Fundacji znalazły się: środki ochrony osobistej (kombinezony, fartuchy, maski, przyłbice, okulary ochronne), kardiomonitory, pulsoksymetry, aparaty USG, respiratory, defibrylatory, wideolaryngoskopy, ssaki elektryczne, holtery, analizatory parametrów krytycznych, nerki do dializ, worki ambulatoryjne, kardiomonitory, urządzenia do plazmowego oczyszczania powietrza, urządzenia do dezynfekcji i ambulanse specjalistyczne.