Totalizator Sportowy potwierdza: 1 lipca rusza loteria szczepionkowa

Od 1 lipca do 30 września trwać będzie loteria Narodowego Programu Szczepień, w której będzie można wygrać nagrody pieniężne oraz samochody - poinformował prezes Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik. Dodał, że będzie można wygrać nawet 1 mln zł.

Cieślik, który brał udział we wspólnej konferencji prasowej z szefem KPRM Michałem Dworczykiem oraz wiceministrem w MSWiA Pawłem Szefernakerem, poinformował o szczegółach loterii.

"Ma ona charakter profrekwencyjny. Nagrody pieniężne czy rzeczowe mają zachęcić szczególnie niezdecydowanych do szczepienia i walki z pandemią, aby jak najwięcej osób było zaszczepionych" - podkreślił szef Totalizatora.

Wyjaśnił, że loteria ruszy 1 lipca, a zakończy się 30 września br.; obejmie ona całą Polskę. Uczestnicy muszą być pełnoletni oraz przejść kompletną procedurę szczepienia - albo być zaszczepionym dwoma dawkami, albo jedną, w zależności od producenta.

Olgierd Cieślik został zapytany o doprecyzowanie, co oznacza, że każdy w loterii ma cztery szanse na zdobycie nagród i jak osoba zaszczepiona dowie się, że jej szansa została wykorzystana.



Cieślik wyjaśnił, że każdy z uczestników loterii będzie mógł otrzymać natychmiastową nagrodę w dniu, w którym dokona kompletnego procesu rejestracji i udziału w loterii; następnie będzie brał udział w losowaniu tygodniowym, miesięcznym i finałowym. "Są to więc cztery szanse, który otrzymuje uczestnik po spełnieniu warunków i przystąpieniu do loterii" - wskazał.



"Jeśli chodzi o informację (o wygranej - red.), jest ona ważna przede wszystkim w przypadku nagród natychmiastowych. Jeśli dany uczestnik dostanie informację, że wygrał np. 200 zł będąc pięćsetną osobą, to oznacza, że nie może wygrać 500 zł jako dwutysięczna osoba" - powiedział. Dodał, że w przypadku nagród tygodniowych, miesięcznych i losowania finałowego, Totalizator też będzie kontaktować się telefonicznie lub smsem z uczestnikami, którzy wygrali.



Na pytanie, dlaczego w loterii nie będą mogły uczestniczyć dzieci, Cieślik odpowiedział, że loterie są przeznaczone dla osób, które skończyły 18 lat.

Prezes Totalizatora Sportowego wyjaśnił, że losowanie finałowej nagrody nastąpi 6 października; do wygrania będą dwie nagrody po 1 mln zł oraz samochody.

