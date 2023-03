Tramwaje Śląskie: na początku kwietnia wznowienie ruchu wzdłuż ul. Gliwickiej i Chorzowskiej

Trwające etapy budowy odcinka linii tramwajowej w Katowicach wzdłuż ul. Grundmanna pozwolą na początku kwietnia br. na wznowienie ruchu tramwajów na torach wzdłuż ul. Gliwickiej i ul. Chorzowskiej, z którymi nowa linia będzie połączona – sygnalizują Tramwaje Śląskie.

Wartą blisko 40 mln zł umowę na budowę w ciągu 14 miesięcy ok. 600-metrowego odcinka linii wzdłuż ul. Grundmanna Tramwaje Śląskie podpisały z konsorcjum spółek Spaw-Tor, Silesia Invest i Grotex w marcu 2022 r. Umownego terminu nie uda się dochować; według rzecznika Tramwajów Śląskich Andrzeja Zowady inwestycja ta jest "sumą skomplikowanych etapów".

"Jedynym nieskomplikowanym (etapem) jest ułożenie torów biegnących wzdłuż jezdni, który w znacznym zakresie jest już zrealizowany. Pierwszym z niełatwych etapów, do realizacji którego generalny wykonawca przystąpił w lipcu 2022 r., jest przebudowa skrzyżowania ul. Grundmanna z ul. Gliwicką. W tym miejscu powstaje m.in. układ rozjazdowy torowiska, który w przyszłości zapewni możliwość przejazdu tramwajów we wszystkich kierunkach" - wyjaśnił Zowada.

"Te prace dobiegają końca. Zgodnie z zapewnieniami generalnego wykonawcy wszystkie roboty niezbędne do wznowienia ruchu tramwajów ul. Gliwicką wykonane zostaną do końca marca. Zatem od kwietnia planujemy przywrócić ruch tramwajów między centrum, a Załężem" - podał rzecznik

Ten moment poprzedzi kilkudniowe wstrzymanie ruchu tramwajów do Chorzowa Batorego. Konieczne są bowiem: likwidacja rozjazdu technologicznego przy kinie, gdzie obecnie kończy bieg tymczasowa linia nr 60, odbudowa połączenia torowego oraz odtworzenie nawierzchni jezdni. "Potrzebujemy na to 8 dni i tyle potrwa przerwa w ruchu" - wskazał przedstawiciel TŚ.

Od 24 do 31 marca wstrzymany zostanie więc ruch tramwajów między przystankiem Załęże Pośpiecha a zajezdnią w Chorzowie Batorym, a o ten odcinek wydłużona zostanie trasa linii autobusowej komunikacji zastępczej T-20.

Inny, trwający też obecnie etap, uniemożliwiający ruch tramwajów między Katowicami a Chorzowem, to wykonanie rozjazdów przy skrzyżowaniu ul. Grundmanna z ul. Chorzowską. "W tym miejscu zadanie jest łatwiejsze, bo rozjazdy powstają na torowisku wydzielonym z jezdni, więc roboty nie wpływają na ruch kołowy, w przeciwieństwie do ruchu tramwajów" - zastrzegł Zowada.

"W tym wypadku przerwaliśmy ciągłość ruchu tramwajowego 8 stycznia, mając deklarację generalnego wykonawcy, że w trzy miesiące wykona część zakresu umożliwiającą przejazd tramwajów przez plac budowy po jednym nowym torze. Tu również prace postępują zgodnie z planem i do końca marca ma być wykonany jeden tor umożliwiający poruszanie się tramwajów w relacji Katowice - Chorzów" - zasygnalizował rzecznik.

Zgodnie z planami istniejące tymczasowe rozjazdy w rejonie przystanków Dąb Huta Baildon i Katowice Stęślickiego pozostaną na razie na miejscach i będą wykorzystywane do prowadzenia ruchu tramwajów w systemie mijankowym na czas prowadzenia dalszych prac przy budowie pełnego układu rozjazdów tramwajowych przy ul. Chorzowskiej.

W ostatnich dniach wykonawca przystąpił też do budowy wiaduktu nad Drogową Trasą Średnicową i ułożenia torowiska w poprzek jezdni ul. Chorzowskiej. Konieczność zbudowania środkowej podpory nowego wiaduktu tramwajowego nad Drogową Trasą Średnicową spowodowała zamknięcie wewnętrznych pasów DTŚ - kierowcy mają tam po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Ten etap prac ma trwać jeszcze trzy tygodnie.

Ogółem inwestycja przewiduje budowę ok. 1900 metrów toru pojedynczego, uwzględniając fragmenty torowisk na połączeniu nowej trasy z liniami biegnącymi wzdłuż ul. Gliwickiej i ul. Chorzowskiej. Główne wyzwania to wiadukt nad DTŚ i most nad Rawą oraz połączenia z istniejącymi liniami.

Nowe połączenie umożliwi prowadzenie ruchu tramwajowego we wszystkich relacjach: ma poprawić ofertę komunikacyjną w centrum Katowic, dając możliwości urozmaicenia tras linii tramwajowych, dzięki połączeniu dwóch magistralnych ciągów komunikacyjnych. Możliwe będzie też uruchomienie linii śródmiejskiej, albo - w razie kolizji czy awarii - skierowanie ruchu na objazd.

Zadanie jest częścią "Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-20.

Ostatnia budowana od podstaw linia tramwajowa w Katowicach to przedłużenie linii od ówczesnej zajezdni przy Parku Południowym (Kościuszki) do pętli Brynów, oddane do użytku we wrześniu 1947 r. Później prowadzone były różne inwestycje tramwajowe, w tym dobudowa drugiego toru na odcinkach jednotorowych (np. do Szopienic czy Koszutki), zmiana położenia torowiska (np. wzdłuż ul. Chorzowskiej czy Gliwickiej za Bracką) oraz budowa zajezdni w Zawodziu.

