Tramwaje Śląskie odebrały pierwszy nowy 32-metrowy wagon

Pierwszy z ośmiu zamówionych przez Tramwaje Śląskie długich, 32-metrowych wagonów trafił w nocy z piątku na sobotę do zajezdni tramwajowej w Katowicach - Zawodziu – poinformowała w sobotę spółka.

Firma Pesa Bydgoszcz SA produkuje na zlecenie Tramwajów Śląskich tramwaje o dwóch długościach - 25-metrowe oraz 32-metrowe. Część już wozi pasażerów w Katowicach. Kolejne są w trakcie produkcji.

Laweta z nowym wagonem dotarła do zajezdni w Katowicach krótko po północy w sobotę. Tu wagon będzie przygotowywany do badań homologacyjnych. "Podobnie jak w przypadku wagonów krótszych dynamiczne badania homologacyjne zostaną przeprowadzone na naszej infrastrukturze. Odbiory rozpoczną się oczywiście po uzyskaniu świadectwa homologacji" - wyjaśnił rzecznik spółki Tramwaje Śląskie Andrzej Zowada.

Dostawy wagonów dla spółki Tramwaje Śląskie SA są realizowane stopniowo. "W serii tramwajów 25-metrowych producent dostarczył do tej pory dziewięć wagonów, z których dwa wożą pasażerów na linii nr 36, dwa od poniedziałku wyjadą na linię nr 16, trzy kolejne są już odebrane i służą jako wozy szkoleniowe, a dwa przywiezione w tym tygodniu czekają na odbiory" - wylicza Andrzej Zowada.

Umowa obejmuje dostawę 35 nowych tramwajów: 27 wagonów 25-metrowych oraz ośmiu pojazdów 32-metrowych. Wyposażenie zamówionych tramwajów to m.in. klimatyzacja przedziału pasażerskiego, gniazda USB dostępne dla pasażerów, moduły Wi-Fi, monitoring, głosowy i wizualny system informacji pasażerskiej, ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, a także energooszczędny napęd. Udział niskiej podłogi w wagonach krótszych wynosi ok. 65 proc., a w wagonach dłuższych ok. 75 proc.

Inwestycja jest elementem prowadzonego przez spółkę Tramwaje Śląskie SA "Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego", współfinansowanego przez Unię Europejską. Wartość kontraktu to niespełna 221 mln zł netto.