Tramwaje Śląskie otrzymały ostatni nowy wagon zamówiony w Pesie

Spółka Tramwaje Śląskie otrzymała w czwartek ostatni z 35 nowych tramwajów z opóźnionego zamówienia w bydgoskiej Pesie. Pierwsze wagony wyjechały na tory Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w październiku ub. roku.

W obecnym unijnym projekcie dotyczącym modernizacji infrastruktury tramwajowej TŚ prowadzą zakupy taboru - w dwóch częściach.

W mniejszym z zamówień kupiły za 28,7 mln zł netto w poznańskim Modertransie 10 nowych tramwajów jednoczłonowych (osiem jednokierunkowych i dwa dwukierunkowe), częściowo niskopodłogowych, o długości powyżej 13,5 m. Realizacja tego kontraktu nie napotkała większych opóźnień.

W drugiej połowie 2019 r. Tramwaje Śląskie miały, zgodnie z umową z czerwca 2018 r., odebrać pierwszy wagon z większego zamówienia w bydgoskiej Pesie - za 221 mln zł netto, które obejmuje 35 wieloczłonowych, w większości niskopodłogowych tramwajów o długości 25 m i 32 m. Pierwszy z pojazdów 25-metrowych został dostarczony do katowickiej zajezdni Zawodzie w lipcu ub. roku.

Ogółem Tramwaje Śląskie zamówiły u bydgoskiego producenta (w zamówieniu podstawowym) 35 nowych tramwajów: 27 wagonów 25-metrowych typu 2017N oraz osiem pojazdów 32-metrowych typu 2012N-10. Ostatni z krótszych pojazdów dotarł do Katowic 15 kwietnia, natomiast dostawa ostatniego z dłuższych tramwajów zaplanowana i zrealizowana została 22 kwietnia.

"Możemy być zadowoleni, że producent zrealizował całe zamówienie podstawowe. Wszyscy pamiętamy, że te niemal trzy lata od podpisania umowy były dla Pesy czasem trudnym. Uwierzyliśmy jednak w przyjęty przez firmę plan naprawczy i nie zawiedliśmy się" - skomentował cytowany w czwartkowej informacji TŚ prezes spółki Bolesław Knapik.

"Mamy satysfakcję, że Pesa wróciła do równowagi i dostarczyła nam wszystkie zamówione wagony. Teraz czekamy na realizację zamówienia opcjonalnego" - dodał prezes Tramwajów Śląskich.

Umowa między przewoźnikiem a producentem zakładała możliwość zamówienia opcjonalnie do pięciu wagonów 25-metrowych. TŚ postanowiły skorzystać z opcji, zamawiając dodatkowe pięć wagonów 2017N. Aneks do umowy o wartości ponad 30 mln zł netto podpisano na początku grudnia ub. roku. Według deklaracji Pesy produkcja już trwa i wagony powinny zostać dostarczone do 30 września 2022 r.

Zrealizowana już umowa z Modertransem na 10 krótkich pojazdów również obejmowała prawo opcji. TŚ deklarowały, że będą chciały z niego skorzystać w III etapie swojego unijnego projektu, zamawiając dodatkowo pięć krótkich wagonów jednokierunkowych. Łącznie w obecnej perspektywie nowych wozów na terenie GZM ma więc pojawić się 50.

Zakupy taboru są częścią projektu modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), przygotowanego pod kątem środków unijnych na lata 2014-2020 przez spółkę Tramwaje Śląskie. Projekt oszacowano początkowo na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł unijnego dofinansowania).

Cały projekt zakładał do ub. roku: remonty ok. 100 km torowisk, budowę ponad 20 km nowych linii (z wykorzystania tego dofinansowania pod kątem budowy nowej linii wycofały się Katowice) oraz zakup 45 tramwajów (ostatecznie będzie ich 50).

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach).

TŚ należą do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. - Sosnowiec, ponad 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostałymi udziałowcami są: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.

