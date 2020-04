Tramwaje Śląskie podpisały umowę na nową linię w Sosnowcu

Umowę na budowę pierwszej od 38 lat nowej linii tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podpisały we wtorek Tramwaje Śląskie. Licząca blisko 4 km trasa będzie przedłużeniem obecnej linii nr 15 na osiedlu Zagórze w Sosnowcu.

Według wtorkowej informacji spółki, konsorcjum firm Eurovia Polska, KZN Rail i Nowak Mosty ma wykonać inwestycję w ciągu kolejnych 33 miesięcy. Wartość umowy to prawie 109 mln zł brutto. Przedsięwzięcie jest ujęte w wartym ponad 1 mld zł unijnym projekcie modernizacji infrastruktury tramwajowej w centralnej części woj. śląskiego.

Jak przypomniał w informacji o umowie sosnowiecki magistrat, gdzie podpisano umowę, obecna trasa na Zagórze była ostatnią budową nowej linii tramwajowej w aglomeracji, oddaną do użytku 28 października 1982 r. Zakończona jest pętlą przed ul. Braci Mieroszewskich, przez co tramwaj nie obsługuje dużej części rozległego osiedla.

"Ówczesne plany zakładały kontynuację inwestycji, jednak - z różnych względów, głównie finansowych - nigdy nie zostały zrealizowane. Gdy na początku XXI w. pojawiła się szansa sięgnięcia po unijne środki na modernizację istniejących torowisk i rozbudowę infrastruktury, od razu zrodził się plan, by w końcu doprowadzić tamtą inwestycję do końca" - powiedział cytowany prezes Tramwajów Śląskich Bolesław Knapik.

Miasto przypomniało, że w pierwszej perspektywie unijnej priorytetem Tramwajów i władz Sosnowca były modernizacje istniejących torowisk, w tym trasy linii nr 15 wzdłuż ul. 3 Maja do pętli Zagórze, dlatego budowę nowego odcinka przewidziano na drugą perspektywę. "Czekaliśmy na tę inwestycję od lat" - podkreślił prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.

Nowa, zaprojektowana już, blisko czterokilometrowa linia ma biec od dotychczasowej pętli tramwajowej, poprzez dwupoziomowe skrzyżowanie z przelotową ul. Braci Mieroszewskich. Następnie przetnie al. Wolności i ul. ks. Blachnickiego, a dalej pobiegnie wzdłuż ul. Białostockiej, aby później skręcić w prawo i biegnąc obok al. Paderewskiego, dotrzeć do ul. Rydza-Śmigłego. Pętla planowana jest na rondzie Jana Pawła II.

Poza przebudową i rozbudową układu torowego i infrastruktury przystankowej, inwestycja ma objąć rozbudowę układu drogowego fragmentu ul. Braci Mieroszewskich (wraz z dojazdem do centrum handlowego) dla stworzenia centrum przesiadkowego w rejonie projektowanego wiaduktu tej ulicy nad torami tramwajowymi.

W pierwszym przetargu na wykonanie tej inwestycji, który trwał w pierwszej połowie 2019 r., spłynęła tylko jedna oferta - znacznie powyżej budżetu 97,3 mln zł brutto. W drugim postępowaniu - przy utrzymanym budżecie - było pięć ofert. Najtańszą, za 106,9 mln zł brutto, złożyło konsorcjum firm: Estavel, Justmar i MZUM.PL; kolejną - za prawie 109 mln zł brutto - konsorcjum Eurovia Polska, KZN Rail i Nowak Mosty. Tramwaje wybrały droższą z tych dwóch ofert, wyżej punktując zadeklarowane w niej doświadczenie osób mających realizować inwestycję.

We wtorek tramwajowa spółka zastrzegła, że zakontraktowany już wykonawca najpierw m.in. zoptymalizuje istniejący projekt budowlany i uzyska decyzje administracyjne. Dlatego pierwszy etap, projektowy, może potrwać do 12 miesięcy, choć pewne etapy mogą skończyć się wcześniej i część prac już wówczas ruszy.

Nowe odcinki w Sosnowcu są jedną z największych części projektu modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), przygotowywanego pod kątem środków unijnych na lata 2014-2020 przez spółkę Tramwaje Śląskie. Projekt szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł unijnego dofinansowania).

Cały projekt zakładał do niedawna: remonty ok. 100 km torowisk, budowę ponad 20 km nowych linii (ostatnio z wykorzystania tego dofinansowania pod kątem budowy nowej linii wycofały się Katowice) oraz zakup 45 tramwajów.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach).

TŚ należą do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. - Sosnowiec, przeszło 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostałymi udziałowcami są: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.