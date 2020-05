Tramwaje Śląskie przebudują kolejny odcinek sieci w Zabrzu – Biskupicach

Umowę na budowę pierwszej od 38 lat nowej linii tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podpisały Tramwaje Śląskie. Licząca blisko 4 km trasa będzie przedłużeniem obecnej linii nr 15 na osiedlu Zagórze w Sosnowcu.

Kosztem niespełna 14,5 mln zł netto samorządowa spółka Tramwaje Śląskie przebuduje kolejny odcinek swojej sieci w zabrzańskiej dzielnicy Biskupice. Będzie to trzeci z siedmiu odcinków torowisk w Zabrzu zaplanowanych do modernizacji w obecnej perspektywie unijnej.

O podpisaniu w czwartek umowy na prace wzdłuż ul. Bytomskiej: od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z Pętlą Biskupice oraz rozjazdami - poinformował rzecznik spółki Andrzej Zowada. Inwestycja powinna być gotowa za 11 miesięcy.

Zowada przypomniał, że w ramach wspartego obecnymi środkami unijnymi projektu inwestycyjnego Tramwajów Śląskich przewidziano modernizację siedmiu odcinków torowisk na terenie Zabrza. Cztery z nich obejmują torowiska, po których kursuje linia nr 5, łącząca Zabrze z Bytomiem.

"Jedno spośród tych czterech zadań, przy granicy z Bytomiem, jest zakończone, drugie w samym śródmieściu - dobiega końca, a trzecie - w Biskupicach - rozpocznie się niebawem" - uściślił Zowada. Wykonawcą została krakowska firma KZN Rail, która prowadzi też prace w centrum miasta.

Czwartkową umowę podpisano przez internet. Obejmuje ona modernizację ok. 1 km dwutorowej linii wydzielonej z jezdni oraz pętli Biskupice - w sumie 2,3 km toru pojedynczego. Odcinek ten przylega do torowiska wzdłuż ul. Bytomskiej w ścisłej zabudowie Biskupic, zmodernizowanego w poprzedniej perspektywie unijnej.

Aby zminimalizować ograniczenia w komunikacji tramwajowej, na czas prowadzonych robót uruchomiony zostanie rozjazd technologiczny, tzw. nakładkowy, w pobliżu skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Zamkową. Umożliwi on utrzymanie ruchu tramwajowego od strony Zabrza do ul. Zamkowej.

Od strony Bytomia tramwaje będą dojeżdżały do pętli Biskupice, która przebudowana zostanie w ostatnim etapie prac, gdy tramwaje będą mogły jeździć już po nowym torowisku obok niej. Modernizacja obejmie również perony przystanków: Biskupice Zamkowa, Biskupice Ziemska i Biskupice pętla.

W centrum Zabrza kończą się prace przy torowisku wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi. To krótki fragment sieci tramwajowej - ok. 1650 metrów toru pojedynczego i sieci trakcyjnej. Warte ok. 23,5 mln zł netto roboty powodują znaczne utrudnienia w ruchu tramwajowym w centrum miasta. Wcześniej na terenie Zabrza zmodernizowano most nad potokiem Julka przy granicy z Bytomiem i dwutorową linię w jego sąsiedztwie.

Według informacji zabrzańskiego magistratu z grudnia 2018 r. łączny koszt wszystkich zaplanowanych w tej perspektywie unijnej robót przy infrastrukturze tramwajowej w Zabrzu szacowano wówczas na 150 mln zł, przy bezpośrednim wkładzie miasta na poziomie ok. 33 mln zł.

Kolejne roboty tramwajowe w Zabrzu zaplanowano m.in. w ciągu ul. Wolności od ul. Piłsudskiego do ul. Miarki oraz od pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego.

Modernizacje odcinków w Zabrzu są częścią projektu modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), przygotowanego pod kątem środków unijnych na lata 2014-2020. Projekt szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł unijnego dofinansowania).

Cały projekt zakładał do niedawna: remonty ok. 100 km torowisk, budowę ponad 20 km nowych linii (ostatnio z wykorzystania tego dofinansowania pod kątem budowy nowej linii wycofały się Katowice) oraz zakup 45 tramwajów.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach).

TŚ należą do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. - Sosnowiec, przeszło 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostałymi udziałowcami są: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.