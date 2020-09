Tramwaje Śląskie rozpoczęły budowę nowej linię w Sosnowcu

Budowę pierwszej od 38 lat nowej linii tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oficjalnie zainaugurowała we wtorek, w Dzień bez Samochodu, spółka Tramwaje Śląskie. Licząca blisko 4 km trasa będzie przedłużeniem obecnej linii nr 15 na osiedlu Zagórze w Sosnowcu.

Umowę na inwestycję podpisano pod koniec kwietnia br. Konsorcjum firm Eurovia Polska, KZN Rail i Nowak Mosty ma ją wykonać w ciągu 33 miesięcy. Wartość umowy to prawie 109 mln zł brutto. Przedsięwzięcie jest ujęte w wartym ponad 1 mld zł unijnym projekcie modernizacji infrastruktury tramwajowej w centralnej części woj. śląskiego.

Jak przypomniał we wtorek prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, obecna trasa do sosnowieckiego Zagórza była ostatnią nową linią tramwajowej w aglomeracji, oddaną do użytku 28 października 1982 r. Zakończona jest pętlą przed ul. Braci Mieroszewskich, przez co tramwaj nie obsługuje dużej części rozległego osiedla. Ówczesne plany zakładały kontynuację inwestycji, jednak nie zostały zrealizowane.

"To ważny moment dla naszego miasta i myślę, że każdy, kto rozumie transport zrównoważony, ekologiczny wie, że tylko szyna, tylko tramwaj i pociąg robi ten efekt, który byśmy chcieli: czystego woj. śląskiego, czystej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" - akcentował Chęciński.

"Budowa linii tramwajowych jest potrzebna, szczególnie przez takie osiedla, jak to. Nasze miasta, jak Sosnowiec, starzeją się: ludzie muszą mieć łatwiejszy dostęp do transportu publicznego. Musi być on blisko ludzi, a przez to nie może on dymić. Wokół szyny transport autobusowy - to wszystko musi się spinać, aby dojazd do każdego miejsca był jak najszybszy i ekologiczny" - mówił prezydent Sosnowca.

Nowa blisko czterokilometrowa linia ma biec od dotychczasowej pętli tramwajowej, poprzez dwupoziomowe skrzyżowanie z przelotową ul. Braci Mieroszewskich. Następnie przetnie al. Wolności i ul. ks. Blachnickiego, a dalej pobiegnie wzdłuż ul. Białostockiej, aby później skręcić w prawo i biegnąc obok al. Paderewskiego, dotrzeć do ul. Rydza-Śmigłego. Pętla planowana jest na rondzie Jana Pawła II.

Poza przebudową i rozbudową układu torowego i infrastruktury przystankowej, inwestycja ma objąć rozbudowę układu drogowego fragmentu ul. Braci Mieroszewskich (wraz z dojazdem do centrum handlowego) dla stworzenia centrum przesiadkowego w rejonie projektowanego wiaduktu tej ulicy nad torami tramwajowymi.

W pierwszym przetargu, który trwał w pierwszej połowie 2019 r., spłynęła tylko jedna oferta - znacznie powyżej budżetu 97,3 mln zł brutto. W drugim postępowaniu było pięć ofert. Najtańszą, za 106,9 mln zł brutto, złożyło konsorcjum firm: Estavel, Justmar i MZUM.PL; kolejną - za prawie 109 mln zł brutto - konsorcjum Eurovia Polska, KZN Rail i Nowak Mosty. Tramwaje wybrały droższą ofertę, wyżej punktując doświadczenie osób wyznaczonych do inwestycji.

Wykonawca rozpoczął zadanie od optymalizacji projektu budowlanego i uzyskania decyzji administracyjnych. Spodziewa się pierwszych z nich w najbliższych tygodniach; wówczas część prac już ruszy. Docelowo będą one prowadzone na trzech frontach, pokrywających się z trzema fragmentami linii otaczającymi osiedle.

Prezes Tramwajów Śląskich Bolesław Knapik przypomniał w poniedziałek, że spółka jest na etapie projektowanie kolejnego odcinka nowej linii, od ronda Jana Pawła II do ronda Żołnierzy Wyklętych, pod kątem kolejnej unijnej perspektywy finansowej. Odcinek ten zamknąłby pętlę tramwajową wokół znacznej części miasta.

W dalszej perspektywie spółka rozważa poprowadzenie nowego połączenia wzdłuż ul. Braci Mieroszewskich do Dąbrowy Górniczej; trwają też rozmowy z władzami Katowic nt. szybkiego połączenia tego miasta z Sosnowcem przez dzielnice Milowice i Dąbrówka.

Niezależnie Tramwaje prowadzą kolejne modernizacje istniejących odcinków sieci w mieście, m.in. linii nr 26 od Dańdówki do mostu ul. przy Orląt Lwowskich.

Nowy odcinek sieci w Sosnowcu jest jedną z większych części projektu modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), przygotowanego przez Tramwaje Śląskie pod kątem środków unijnych na lata 2014-2020. Projekt oszacowano pierwotnie na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł dotacji).