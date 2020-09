Tramwaje Śląskie rozpoczynają odbiory nowych wagonów z Pesy

Spółka Tramwaje Śląskie do końca tygodnia ma rozpocząć odbiory nowych tramwajów 25-metrowych z opóźnionego zamówienia w bydgoskiej Pesie. Oznacza to, że wagony te pojawią się na torach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W obecnym unijnym projekcie dotyczącym modernizacji infrastruktury tramwajowej TŚ prowadzą zakupy taboru - w dwóch częściach.

W mniejszym z zamówień kupiły za 28,7 mln zł netto w poznańskim Modertransie 10 nowych tramwajów jednoczłonowych (osiem jednokierunkowych i dwa dwukierunkowe), częściowo niskopodłogowych, o długości powyżej 13,5 m. Realizacja tego kontraktu nie napotkała większych opóźnień.

W drugiej połowie 2019 r. Tramwaje Śląskie miały, zgodnie z umową z czerwca 2018 r., odebrać pierwszy wagon z większego zamówienia w bydgoskiej Pesie - za 221 mln zł netto. Obejmuje ono 35 wieloczłonowych, w większości niskopodłogowych tramwajów o długości 25 m i 32 m.

Pierwszy z tych wozów dotarł do katowickiej zajezdni Zawodzie w lipcu br. Jak poinformował PAP we wtorek prezes TŚ Bolesław Knapik, w Zawodziu są już cztery wagony 25-metrowe. "Zaczynamy, mam nadzieję, w tym tygodniu ich odbiory" - powiedział Knapik.

"Jeszcze przed przystąpieniem do oficjalnego odbioru zrobiliśmy odbiór wewnętrzny; stwierdziliśmy, że jest parę uchybień, spraw, które nie do końca nam się podobają i wyegzekwowaliśmy od producenta, że przyjechały jego brygady i usunęły to, o co prosiliśmy, aby uległo zmianie" - zaznaczył prezes TŚ.

Rozpoczęcie oficjalnych odbiorów oznacza, że nowe 25-metrowe tramwaje zaczną wyjeżdżać na tory Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: początkowo bez pasażerów, potem również z nimi - podobnie, jak było w przypadku krótkich wozów Modertransu.

Umowa z Modertransem na 10 takich pojazdów przewiduje prawo opcji. TŚ zadeklarowały, że będą chciały z niego skorzystać w III etapie swojego unijnego projektu, zamawiając dodatkowo 5 krótkich wagonów jednokierunkowych. Łącznie w obecnej perspektywie nowych wozów na terenie GZM ma więc pojawić się 50 (tramwaje 32-metrowe mają być dostarczane w dalszej kolejności).

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach).

TŚ należą do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. - Sosnowiec, ponad 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostałymi udziałowcami są: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.