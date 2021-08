Tramwaje Śląskie wyemitują kolejne obligacje

Spółka Tramwaje Śląskie wyemituje kolejne obligacje, które pozwolą sfinansować wkład własny do realizowanych inwestycji unijnych. Konsorcjum banków Pekao SA i BGK przy współudziale EBI zapewni w ten sposób do 496 mln zł.

Jak przypomniał rzecznik TŚ Andrzej Zowada, pod koniec 2018 r. zarząd spółki Tramwaje Śląskie podpisał umowę emisji obligacji z konsorcjum banków Bank Pekao SA oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Zapewniła ona blisko 328 mln zł na finansowanie trwającego, wartego blisko 1,1 mld zł brutto unijnego projektu inwestycyjnego.

"Te pieniądze pozwoliły nam na realizację części zadań naszego projektu inwestycyjnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności" - powiedział prezes TŚ Bolesław Knapik. "Przed nami jednak jeszcze wiele pracy w tym zakresie, a do ich realizacji potrzebujemy dalszych środków finansowych, stąd emisja kolejnego pakietu obligacji" - dodał Knapik.

We wtorek przedstawiciele zarządów spółki Tramwaje Śląskie oraz Banku Pekao SA i Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali aneks rozszerzający wartość umowy o możliwość nowej emisji obligacji w wysokości 496 mln zł (poprzez dodanie nowych transz C i D). Ogółem umowa emisji została rozszerzona do 764,4 mln zł.

Jak podał w swojej informacji BGK, spółka Tramwaje Śląskie wyemituje obligacje warte 496 mln zł, które po połowie, czyli po 248 mln zł obejmą Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Bank Pekao. W finansowanie zostaną zaangażowane również środki pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

"BGK, jako bank rozwoju, współpracuje z sektorem bankowym i tworzy rozwiązania korzystne dla społeczeństwa, które zwiększają komfort podróży w komunikacji miejskiej czy obniżają poziom hałasu w mieście. Finansowanie tak ważnych przedsięwzięć infrastrukturalnych wpisuje się w misję BGK, jaką jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Poprzez takie transakcje poprawiamy jakość życia mieszkańców" - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezes BGK Włodzimierz Kocon.

"Finansowanie inwestycji dla mieszkańców lokalnych społeczności uznajemy za jedno ze swoich najważniejszych zadań, a nowoczesna komunikacja publiczna wpisuje się w nasze zaangażowanie społeczne i działania przyjazne dla środowiska. Z Tramwajami Śląskimi współpracujemy od lat i to już kolejna emisja obligacji, bardzo cieszymy się, że spółka ponownie nam zaufała" - dodał wiceprezes Pekao Jerzy Kwieciński.

Obecna emisja obligacji jest już kolejną, zorganizowaną i gwarantowaną przez Pekao dla Tramwajów Śląskich. W 2012 r. Pekao i TŚ podpisały umowę na emisję obligacji w kwocie 320 mln zł, do której w 2015 r. dołączył EBI. Środki z tej emisji trafiły m.in. na zakup 30 nowych niskopodłogowych tramwajów, na modernizację 75 pojazdów typu 105N, a także modernizację 63 km torowisk - w ramach poprzedniego unijnego projektu spółki.

Obecny projekt modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) składa się z trzech etapów. Został on oszacowany na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł unijnego dofinansowania). Zakłada obecnie remonty ok. 100 km torowisk, budowę kilku kilometrów nowych linii, zakup 55 tramwajów oraz pojazdów specjalistycznych i ratunkowych.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach). Codziennie w dni robocze na trasy wyjeżdża ok. 200 wozów.

