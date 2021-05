Tramwaje Śląskie zamówiły trzy nowe samochody tzw. pogotowia torowego

Trzy specjalistyczne samochody tzw. pogotowia torowego zamówiła obsługująca komunikację tramwajową w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii spółka Tramwaje Śląskie. Przewoźnik ma je otrzymać w ciągu roku, płacąc 3,09 mln zł brutto.

Jak wynika z czwartkowej informacji rzecznika TŚ Andrzeja Zowady, tramwajowa spółka zawarła umowę w tej sprawie z firmą Copma Polska. Okazała się ona tańszym z dwóch oferentów w przetargu, w którym budżet zamówienia określono na 2,95 mln zł brutto. Spółka Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych zaproponowała cenę 3,32 mln zł brutto.

To już kolejny zakup pojazdów specjalistycznych w ramach "Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego". To największy w historii Tramwajów Śląskich projekt inwestycyjny, współfinansowany przez Unię Europejską w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowiska.

W I etapie tego projektu TŚ kupiły już 3 pojazdy specjalistyczne, które zostały dostarczone przez producentów na początku ub. roku i od tego czasu pełnią służbę. 2 pojazdy sieciowe wyprodukował kosztem 2,94 mln zł brutto Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, a 1 torowy zbudowała za 0,91 mln zł brutto spółka Rafko Kuc.

Zakup kolejnych 3 nowych pojazdów pogotowia torowego został ujęty w etapie III unijnego projektu. "Inwestujemy w specjalistyczne pojazdy techniczne, żeby zdecydowanie poprawić efektywność działania służb technicznych, zwiększyć zakres prac możliwych do przeprowadzenia przez naszych pracowników, podnieść bezpieczeństwo i komfort pracy oraz zadbać o środowisko" - wyliczył Zowada.

Zgodnie ze specyfikacją rozstrzygniętego przetargu, TŚ zamówiły trzy fabrycznie nowe pojazdy specjalne, przeznaczone do transportu materiałów, urządzeń oraz przewozu osób (brygady torowo-remontowe), usuwania skutków awarii i utrzymania płynności ruchu - poprzez wykonywanie przeglądów, prac naprawczych i konserwacji nawierzchni szynowo-drogowej.

W opisie przedmiotu zamówienia uściślono, że mają to być samochody o masie dopuszczalnej 18 ton i napędem na obie osie, zapewniające możliwość samodzielnej jazdy po szynach tramwajowych (z napędem niezależnym od kół samochodowych).

Na ich wyposażeniu muszą znaleźć się m.in. kontener transportowy ze stojakami na butle z gazami technicznymi i agregatem prądotwórczym, a także żuraw przeładunkowy. Pojazdy mają trafić na wyposażenie zajezdni w Katowicach-Zawodziu, Bytomiu-Stroszku oraz Gliwicach.

Trzeci etap unijnego projektu TŚ obejmuje - prócz zakupu trzech pojazdów torowych - także zakup szlifierki torowej i pojazdu specjalistyczno-ratunkowego oraz cztery zadania związane z przebudową infrastruktury tramwajowej.

Przedsięwzięcia infrastrukturalne to przebudowa torowisk tramwajowych w Katowicach: na ul. Obrońców Westerplatte - od ul. Korczaka do ul. Wańkowicza, torowiska wzdłuż ul. Chorzowskiej na odcinku od ul. Złotej do ul. Dębowej, wzdłuż trasy im. Nikodema i Józefa Reńców od ul. Wiśniowej do ul. Brackiej oraz na ul. 1 Maja i ul. Obrońców Westerplatte - od wiaduktu DK79 do Baterpolu.

Całkowita wartość trzeciego etapu projektu wynosi blisko 76 mln zł, z czego ponad 61 mln zł to środki kwalifikowane, a dofinansowanie unijne wyniesie niemal 40 mln zł.

Głównym celem "Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego" jest usprawnienie systemu komunikacji publicznej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W latach 2017 i 2018 dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymały dwa wcześniejsze etapy prac. W przypadku etapu I wynosiło ono pierwotnie ok. 393 mln zł (później zostało zwiększone do ok. 462 mln zł), zaś dla etapu II - ok. 98 mln zł.

Część zadań infrastrukturalnych w ramach I i II etapu została już zrealizowana, część prowadzona jest aktualnie, kolejne będą realizowane w następnych latach. Zrealizowano już dostawy kupionych w ramach zadań taborowych w etapie I nowych niskopodłogowych tramwajów (TŚ oczekują jeszcze na pojazdy zamówione w prawie opcji).

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach).

TŚ należą do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. - Sosnowiec, przeszło 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostałymi udziałowcami są: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.

