Transakcje BLIK z prawie dwukrotnym wzrostem

Ok. 78 mln transakcji BLIK zrealizowali użytkownicy w I kw. br. To blisko dwukrotnie więcej niż rok temu, gdy było ich 40 mln - poinformował we wtorek operator systemu, Polski Standard Płatności (PSP).

Operator systemu ocenił, że 77,9 mln transakcji BLIKIEM w pierwszym kwartale br., to wynik porównywalny z całym 2018 rokiem i prawie dwa razy wyższy niż w pierwszych trzech latach funkcjonowania systemu.

PSP doprecyzował, że w I kw. br. użytkownicy realizowali najwięcej transakcji w internecie - było ich 57,5 mln - czyli prawie dwa razy więcej niż rok temu i o 9 proc. więcej niż w ostatnim kwartale 2019 r.

Zaznaczył, że mimo tego, że czwarty kwartał ":jest zawsze najlepszym dla e-commerce okresem roku", dla BLIKA I kw. 2020 r. był jeszcze lepszy niż poprzedni, a płatności w sieci stanowiły blisko 74 proc. wszystkich transakcji.

"Pod kątem ogólnej liczby transakcji mamy za sobą najlepszy kwartał w historii BLIKA. Aktualnie, w sposób zdalny, pracujemy nad jego dalszym rozwojem - między innymi udostępnianiem BLIKA w zagranicznych serwisach internetowych. Już wkrótce będziemy mogli ogłosić nowe partnerstwa. Pracujemy także nad wprowadzeniem płatności zbliżeniowych BLIKIEM. Nasz partner w tym projekcie - Mastercard - stał się już formalnie udziałowcem Polskiego Standardu Płatności" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz.

Operator systemu BLIK poinformował, że drugim najchętniej wykorzystywanym sposobem na korzystanie z BLIKA były w tym czasie przelewy na numer telefonu - użytkownicy zrealizowali ich aż 7,2 miliona - o 25 proc. więcej niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku i aż 177 proc. więcej rok do roku.

Dodał, że na początku roku pierwsze dwa banki - ING oraz mBank udostępniły nową funkcję "Prośba o przelew", dzięki której - jak ocenił - przekazywanie sobie pieniędzy "stało się jeszcze wygodniejsze i bardziej funkcjonalne", bo użytkownik może poprosić o przekazanie pieniędzy, może także podzielić kwotę o którą prosi na kilka osób jednocześnie.

Podał, że liczba transakcji w tradycyjnych terminalach płatniczych wzrosła do 7 milionów - czyli o 150 proc. więcej niż rok temu i 6 proc. więcej niż w 4 kw. 2019 r.

Zaznaczył, że od połowy marca w Polsce wprowadzono wiele obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, a jednym z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego było ograniczenie płatności gotówką.

"Polacy poważnie podeszli do tego zalecenia. Widać to w spadku liczby wypłat gotówki z bankomatów. W pierwszym kwartale takich transakcji realizowanych BLIKIEM było 6,2 mln, to wprawdzie wzrost o 32 proc. rok do roku, jednak o 9 proc. mniej niż w ostatnich trzech miesiącach 2019 roku" - czytamy.

PSP poinformował, że w I kw. br. Polacy wykonywali średnio 856 tys. transakcji BLIKIEM dziennie, a w tym samym okresie ubiegłego roku było to 443 tys. Dodał, że w najlepszym dniu I kw. kwartału odnotowano 1,12 miliona transakcji.

"W internecie użytkownicy płacili średnio 632 tys. razy dziennie, każdego dnia realizowali 68 tys. wypłat z bankomatu, 76 tys. transakcji w terminalach oraz 79 tys. przelewów na numer telefonu BLIK. Średnia kwota transakcji BLIKIEM w pierwszym kwartale wyniosła 130 zł (104 zł w internecie, 50 zł w terminalu płatniczym, 118 zł przelewem na numer telefonu BLIK i 516 zł w bankomacie)" - dodał.

Spółka zaznaczyła, że pandemia i związana z nią izolacja społeczna, przyniosły zmiany w preferencjach zakupowych Polaków w internecie - pokazuje to analiza transakcji realizowanych BLIKIEM w sieci w marcu oraz w kwietniu w porównaniu z danymi za luty oraz rok do roku.

Dodała, że w całym I kw. 2020 r. odnotowano ponad 200 proc. wzrosty liczby transakcji w sklepach z elektroniką oraz na platformach z grami online, a w marcu, w porównaniu do lutego najbardziej wzrosła - o 270 proc. - liczba zakupów w sklepach z elektroniką oraz sklepów sprzedających środki czystości i chemię gospodarstwa domowego - o 216 proc. Zaznaczyła, że istotny wzrost liczby transakcji - o 88 proc. - odnotowano także w księgarniach internetowych, a spadła liczba transakcji w serwisach bukmacherskich oraz tych oferujących bilety na usługi transportowe.

Poinformowała, że w kwietniu w stosunku do lutego wzrosły zakupy: sprzętu elektronicznego o 542 proc. ; chemii gospodarczej o 345 proc.; ubrań o 154 proc.; suplementów diety o 157 proc. Dodała, że wzrosły także usługi streamingu gier i wideo, oraz, że pogłębiły się spadki w segmencie zakładów bukmacherskich oraz usług transportowych.

BLIK to ogólnokrajowy, powszechny standard płatności, który wykorzystuje najnowocześniejsze technologie. Możliwość skorzystania z niego w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 90 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności.