Transformacja energetyczna dużym wyzwaniem dla banków

Transformacja energetyczna, przy zachowaniu równowagi w relacjach banków z klientami, znajduje się wśród najważniejszych czynników ryzyka sektora bankowego w Polsce. Jak zaznacza firma konsultingowa Deloitte, należy wspomnieć też o nadmiernej ekspozycji sektora bankowego na obligacje Skarbu Państwa.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Skup obligacji Skarbu Państwa

- Osobną kwestią jest przyjęcie zasad postępowania wynikających z unijnych regulacji klimatycznych także przez podmioty spoza UE. Nikt z nas nie powie, że osiągnęliśmy sukces i doszliśmy do założonych celów transformacji energetycznej, jeśli tak będą wskazywały dane na papierze, a okaże się, że korzystamy z importu towarów czy energii z krajów, które de facto mają bardzo duży ślad węglowy – diagnozuje Przemysław Szczygielski.Jednocześnie transformacja energetyczna stanowi olbrzymią szansę dla sektora finansowego, który jest najlepiej predestynowany do właściwej dystrybucji ogromnych kwot przeznaczanych na ten cel. Ma on najwięcej doświadczenia, aby mierzyć ryzyko w tym zakresie i śledzić postępy w dochodzeniu do założonych celów.Ryzyka ESG (Environmental, Social and Governance), do tej pory często traktowane jako dość egzotyczne, zaczynają być konkretnym wyzwaniem, które sektor bankowy musi adekwatnie uwzględnić w swoich strategiach.Czytaj: Gazu w Europie jest tak mało, że węgiel wraca do łask W 2020 roku po raz pierwszy w historii poziom środków na rachunkach firm w bankach przewyższał ich stan zadłużenia w sektorze bankowym.Dodatkowym argumentem przemawiającym za bezpieczną pozycją banków jest fakt, że o ile w 2014 roku udział inwestorów zagranicznych w długu Polski był na poziomie ok 40 proc., to w obecnie kształtuje się on na poziomie 14 proc. Gdyby miało się coś wydarzyć i doszłoby to ucieczki kapitału, nie byłoby to aż tak brzemienne w skutkach – oceniają bankowcy.Nadpłynność sektora bankowego nie ma jednak odzwierciedlenia w akcji kredytowej. Rynek doświadcza zjawiska wypierania kredytu bankowego impulsami z zakresu polityki fiskalnej i monetarnej – zaznacza Deloitte. Konsekwencją takiej sytuacji jest alokacja nadwyżki płynnościowej banków w obligacje Skarbu Państwa. Są one zwolnione z podatku bankowego, który jest liczony od aktywów.Ekspozycja sektora bankowego na obligacje skarbowe osiągnęła rekordowe wartości. Proporcjonalnie do aktywów są one jednymi z największych, o ile już nie największymi w UE – alarmuje Deloitte.Czytaj: To będzie rewolucja. Światowa premiera prosto z Polski