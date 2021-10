TravelData: rosną ceny wycieczek zagranicznych

Rosną ceny wycieczek zagranicznych z wylotami w okresie ferii zimowych woj. mazowieckiego, czyli od ostatniego dnia stycznia do 6 lutego 2022 r.; w porównaniu do zeszłego roku zapłacimy za nie więcej średnio o 359 zł - podał we wtorek Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelData.

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelData porównał ceny wylotów w sezonie zimowym 2021/22, definiowanym jako pierwszy tydzień lutego 2022 roku (31.01-06.02.2022), czyli w pierwszym tygodniu ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego.

Jak podaje Instytut, w minionym tygodniu średnie ceny wycieczek w tym terminie wzrosły wobec poprzedniego tygodnia o 100 złotych.

"Największe zwyżki cen wystąpiły na Wyspach Kanaryjskich zwłaszcza na Lanzarote - o średnio 272 złotych, a nieco mniejsze na Fuerteventurze i Teneryfie - o 191 i 176 złotych. Tygodniowych spadków cen w minionym tygodniu nie odnotowano. W analogicznym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek również rosły o odpowiednio 44 i 121 złotych" - czytamy w raporcie.

Zdaniem ekspertów Instytutu, badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2021 (okres 18-24 stycznia) i 2022 (okres 31 stycznia - 6 lutego) pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny sprzed roku o 359 złotych.

"Najbardziej w skali rocznej podniosły się ceny wyjazdów wycieczek na Cypr - o średnio aż 782 złote, a bardzo znacznie zdrożały również wyjazdy na Teneryfę i do Marsa Alam - o średnio 624 i 451 złotych. W tym samym okresie przed rokiem notowano niższe ceny w ujęciu rocznym o 326 złotych, a zatem w podobnej skali do ich rocznych wzrostów w tygodniu obecnym" - piszą eksperci TravelData.

Jak podaje Instytut, w porównaniu do poprzedniego sezonu, obserwowany obecny wzrost cen wycieczek zagranicznych jest związany przede wszystkim ze wzrostem ceny paliwa lotniczego oraz wzrostów kursów głównych walut.

"Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,99 zł/litr wobec 1,70 zł/litr przed rokiem, co oznacza roczny wzrost o 75,9 procent, zaś przed tygodniem cena była wyższa o 65,6 procent, a przed dwoma o 66,5 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta kolejny raz była istotnie słabsza niż przed rokiem. Dla uśrednionych rozliczeń turystycznych osłabienie to wyniosło prawie 2,8 procent, podczas gdy przed tygodniem była słabsza o około 2,9 procent, a przed dwoma tygodniami o 2,1 procent" - czytamy w raporcie.

Jak oceniono w analizie, spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych znaczniejsza zwyżka cen rok do roku miała miejsce w Egipcie, gdzie ceny wzrosły wobec cen z okresu ferii zimowych 2021 o średnio 372 złote, podczas gdy w poprzednim sezonie ceny spadły o 193 złote. "Najwyraźniej w skali roku podniosły się ceny pobytu w Marsa Alam i na Synaju - o średnio 451 i 422 złotych, a wyraźnie mniejszą przecenę odnotowano w Hurghadzie - o średnio 242 złote. Na Wyspach Kanaryjskich wzrost średnich cen rok do roku był mniejszy i wyniósł średnio 304 złote, podczas gdy w sezonie poprzednim w skali rocznej ceny spadły o 478 złotych" - dodał Instytut Badań Rynku Turystycznego.

Z raportu TravelData wynika, że na mniej masowych kierunkach największe roczne wzrosty cen wycieczek odnotowano na Cyprze i w Portugalii - o średnio 782 i 336 złotych, mniejsze na Tureckiej Riwierze - o 152 złote, jeszcze mniejsze w Maroku - o 8 złotych. Jedynym kierunkiem, na którym ceny pobytu wobec poprzedniego sezonu spadły jest Malta - ceny wycieczek na tę wyspę spadły średnio 16 złotych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl