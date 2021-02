Trela (Lewica) pyta premiera, na jaką pomoc może liczyć Łódź

Łódzki poseł i wiceszef klubu parlamentarnego Lewicy Tomasz Trela pyta premiera Mateusza Morawieckiego, na jaką pomoc może liczyć region łódzki i Łódź w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jak poinformował w sobotę polityk, pismo w tej sprawie skierował do szefa rządu.

W piątek zaprezentowano oparty na pięciu filarach rządowy Krajowy Plan Odbudowy; ruszyły jego konsultacje. KPO to dokument, który będzie podstawą do otrzymania środków z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wskazuje on przeznaczenie pieniędzy na konkretne reformy, programy i inwestycje. Jak mówił premier KPO to jeden z istotnych bardzo filarów całego wielkiego programu gospodarczego, który rząd będzie wkrótce odsłaniać w kolejnych etapach.

Podczas sobotniego spotkania z mediami w Łodzi Trela podkreślił, że KPO to plan, na który wszyscy czekają. "Czekamy na te gigantyczne pieniądze z Unii Europejskiej trochę jak na zbawienie. (...) Kryzys, z jakim mamy do czynienia, uderza w samorządy, przedsiębiorców, w zwykłych obywateli" - podkreślił i zwrócił uwagę, że te miliardy złotych, zarówno w pożyczkach jak i dotacjach, mogą być wykorzystane na to, aby ruszyć polską gospodarkę.

Poseł przyznał, iż liczył, że premier podczas piątkowej prezentacji przedstawi kilka konkretnych rozwiązań, ale ich nie było. Ponieważ trwają konsultacje to - jak powiedział Trela - chce w nich zabrać głos. Dlatego kieruje do premiera pismo, w którym pyta o region i jego stolicę.

"Na jaką pomoc może liczyć region łódzki i stolica regionu? Ile pieniędzy zamierzają państwo przeznaczyć na pomoc instytucjom zlokalizowanym w regionie łódzkim i w samej Łodzi? Kto i w oparciu o jakie zasady będzie podejmował decyzje o ostatecznym wsparciu dla konkretnego podmiotu ubiegającego się o pomoc? W oparciu o jakie kryteria pomoc będą otrzymywały samorządy?" - pyta poseł w dokumencie adresowanym do szefa rządu.

Trela zachęca też m.in. innych parlamentarzystów czy przedsiębiorców, aby składali swoje propozycje, bo - jak mówił - to nie są pieniądze PiS. "To są pieniądze wszystkich Polek i Polaków szczególnie tych, którzy zostali dotknięci kryzysem" - podkreślał.

Według niego kwota, jaką Polska otrzyma, jest bardzo duża i te pieniądze można "znakomicie wykorzystać". "Mam nadzieję, że PiS nie wpadnie na pomysł, aby gloryfikować czy faworyzować te samorządy i regiony, w których rządzi, bo wtedy duże miasta jak np. Łódź dostaną tych pieniędzy mało" - powiedział.

Środki z unijnego Funduszu Odbudowy zostaną zainwestowane w: ochronę zdrowia, transformację w kierunku "zielonej" gospodarki, innowacyjne rozwiązania, przyjazny środowisku transport oraz rozwiązania cyfrowe. Polska do końca 2026 r. otrzyma: 23,9 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie ewentualnych pożyczek.