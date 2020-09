Trójmiasto: Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, gra rowerowa, wystawa, zniżki i darmowe bilety wstępu do instytucji - to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych w Trójmieście w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Hasłem tegorocznej edycji akcji jest "Zeroemisyjna mobilność dla każdego".

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) odbywa się corocznie w dniach 16-22 września. Został zainicjowany przez Komisję Europejską w 2002 r. Celem jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania.

Od 15 lat w obchody ETZT włącza się też Gdańsk.

"Co roku przypominamy o innych niż transport indywidualny zachowaniach mobilnościowych. Chcemy promować dobre nawyki - podróżowanie rowerem, hulajnogą czy na rolkach. Dzięki temu zadbamy o nasze zdrowie i kondycję, ale też ograniczymy emisję dwutlenku węgla do atmosfery i jego szkodliwy wpływ na środowisko" - wyjaśnia zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak.

Tegoroczna edycja ETZT odbywa się pod hasłem "Zeroemisyjna mobilność dla każdego". Intencją jest promowanie neutralności klimatycznej oraz korzystania z alternatywnych środków transportu, co przekłada się na zredukowanie emisji CO2. Nadmierna emisja dwutlenku węgla przyczynia się bowiem do pogorszenia stanu naszego zdrowia oraz skutkuje negatywnymi zmianami klimatu, które przejawiają się coraz częstszym występowaniem powodzi, suszy czy fali upałów.

W stolicy Pomorza świętowanie kampanii rozpoczęło się od inauguracji akcji "Rowerem do pracy i szkoły - kręć kilometry dla Gdańska". Na tych, którzy do 13 listopada przejadą na swoich jednośladach najwięcej kilometrów czekają nagrody. W tym roku po raz pierwszy swój udział w grze mogą zgłaszać amatorzy hulajnóg, deskorolek i rolek. Rywalizacja może się odbywać na poziomie indywidualnym, ale też pomiędzy firmami, uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami, dzielnicami.

W związku ze świętem, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku wydał limitowaną kolekcję biletów z okolicznościową grafiką Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Będą one dostępne we wszystkich punktach sprzedaży ZTM od 16 września do wyczerpania zapasów.

"Od środy do końca miesiąca wszyscy, którzy dojadą rowerem do Twierdzy Wisłoujście i Wartowni nr 1 na Westerplatte będą mogli zwiedzić te atrakcje z biletem ulgowym. Natomiast na tych, którzy 19 września wybiorą ekologiczny sposób przybycia do Narodowego Muzeum Morskiego na zwiedzanie spichlerzy bądź statku-muzeum Sołdek oraz zdecydują się uczestniczyć w corocznym wydarzeniu Europejskich Dni Dziedzictwa 2020, czekają nagrody do odebrania w kasie spichlerzy" - mówi Monika Borkowska, koordynatorka ETZT z ramienia Referatu Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W Gdyni Tydzień Zrównoważonej Mobilności organizowany jest po raz dwunasty. Rozpocznie się 19 września i potrwa do 4 października.

"Jako miasto już od lat jesteśmy polskimi liderami we wdrażaniu elektromobilności. Stawiamy na ekologiczny transport zbiorowy, szukamy nowych możliwości i chcemy zapewniać mieszkańcom dobre alternatywy dla własnego samochodu. Regularnie otrzymujemy sygnały o innych samorządach wzorujących się na naszych działaniach i nie zwalniamy tempa. Zachęcam, żeby w ciągu tych dwóch tygodni znaleźć odrobinę czasu i osobiście przekonać się, dlaczego zeroemisyjne autobusy czy rowery towarowe w miejskiej przestrzeni są tak ważne dla naszego środowiska" - mówi wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk.

Gdynia rozpocznie świętowanie w sobotę. Tego dnia plac przed Muzeum Miasta Gdyni, który na co dzień pełni funkcję parkingu, zamieni się w zieloną przestrzeń. Pojawi się tam wystawa poświęcona zero- i niskoemisyjnym środkom transportu oraz strefom czystego transportu.

Będzie można przetestować miejskie rowery towarowe ze wspomaganiem elektrycznym. Swoje stoisko z modelami pojazdów przygotuje też jeden z polskich dystrybutorów cargo-bike'ów. Natomiast Biblioteka Gdynia zorganizuje grę plenerową. Dodatkowo wszyscy, którzy przyjadą na miejsce zeroemisyjnym środkiem transportu będą mieli możliwość zwiedzania muzeum za darmo.

Zakład Komunikacji Miejskiej zwiększy w tym dniu częstotliwość kursowania pojazdów na linii 320 w relacji Gdynia Dworzec Gł. PKP (pl. Konstytucji) - Skwer Kościuszki. Dodatkowe kursy obsługiwać będzie zabytkowy autobus - San H100A, odrestaurowanym przez firmę Przewozy Autobusowe GRYF. Ponadto, w godzinach 10.00-17.30, według rozkładu niedzielnego uruchomiona zostanie linia 326 w relacji Grabówek SKM - Orłowo SKM "Klif", obsługiwana zabytkowymi trolejbusami.

Podczas trwania gdyńskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, pasażerom komunikacji publicznej rozdawane będą "śniadania rowerowe".

Kulminacją obchodów ETZT jest Dzień bez Samochodu, przypadający 22 września. Idea ta zrodziła się w 1998 r. we Francji. Celem kampanii jest kształtowanie wzorców zachowań proekologicznych, upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach używania pojazdów spalinowych, przekonanie Europejczyków do alternatywnych środków transportu, promocja komunikacji publicznej oraz pokazanie, że życie w mieście bez czterech kółek jest możliwe.

W Polsce Dzień bez Samochodu obchodzony jest od 2002 r. Z tej okazji w Rumi odbędzie się festyn, podczas którego będzie można wziąć udział m.in. w warsztatach ekologicznych, konkursach plastycznych. Pojawi się też strefa relaksu oraz punkty informacyjne, gdzie udzielane będą "porady rowerowe".

Ponadto, 22 września każdy właściciel lub współwłaściciel samochodu będzie mógł za okazaniem dowodu rejestracyjnego podróżować za darmo pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej i POLREGIO oraz autobusami, tramwajami, trolejbusami organizowanymi przez MZK Wejherowo, ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni.

W ramach obchodów ETZT w Trójmieście uruchomiona zostanie też bezpłatna linia autobusowa 101. W tym roku "stojedynka" kursować będzie w sobotę 19 września. Trasa, poprowadzi z centrum Gdańska, przez Sopot, do Dworca Głównego PKP w Gdyni. Autobusy będą jeździły z 30-minutową częstotliwością.

Uruchamiana raz w roku linia 101 nawiązuje do historycznej linii funkcjonującej na tej trasie, od zakończenia II wojny światowej do początku lat 90. XX wieku. Przed rozwinięciem się Szybkiej Kolei Miejskiej była ona podstawowym środkiem transportu publicznego, zapewniającym połączenie głównych ośrodków rozwijającego się Trójmiasta.