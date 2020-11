Trójmiasto: Plan zagospodarowania terenów wokół hali Ergo Arena

Przy hali Ergo Arena, na granicy Gdańska i Sopotu, ma powstać nowa przestrzeń z infrastrukturą sportową, treningową i rekreacyjną. Według koncepcji planu zagospodarowanie przestrzennego przy obiekcie może pojawić się m.in. hotel, basen i restauracje.

Plan stworzenia przestrzeni czasu wolnego dla mieszkańców Gdańska i Sopotu, wokół hali sportowo-widowiskowej Ergo Arena, przedstawiono w poniedziałek na konferencji prasowej.

"Latem minęło 10 lat od otwarcia naszego obiektu. Mamy za sobą wiele imprez sportowych i muzycznych, na których gościło cztery miliony osób. Jesteśmy przekonani, że możemy ten projekt rozwijać, a prezentowane plany będą spełniać oczekiwania zarówno naszych partnerów biznesowych, gości odwiedzających Ergo Arenę, jak i mieszkańców i turystów" - powiedziała prezes spółki Hala Gdańsk-Sopot, operatora Ergo Areny, Magdalena Sekuła.

W lipcu 2019 r. władze Sopotu i Gdańska podpisały porozumienie o współpracy przy przygotowaniu wspólnej i spójnej wizji na zagospodarowanie terenów wokół hali. Granicami planów miejscowych objęto: budynek hali widowiskowo-sportowej z całym zapleczem technicznym i parkingowym oraz Placem Dwóch Miast, a także fragment ul. Łokietka, fragment ronda Dwóch Miast, łącznik drogowy z pasem zieleni nieurządzonej w granicach Sopotu i niezagospodarowane tereny w granicach Gdańska.

Na części obszaru obowiązują plany miejscowe (7 w Sopocie i 2 w Gdańsku), których ustalenia na większości terenów przewidują funkcje usługowe związane ze sportem, rekreacją, kulturą, lecznictwem uzdrowiskowym oraz parkingami.

Zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak wyjaśnił, że według koncepcji zagospodarowania terenów wokół hali, planowane są obiekty w zakresie usług związanych ze sportem, kulturą i rekreacją, wypoczynkiem i turystyką. Mogą powstać m.in. hotele, mniejsze sale treningowe, lodowisko, basen, kino itp.

Projekt umożliwia również rozbudowę hali o część wejściową. Mają być też tereny zielone z funkcjami sportowo-rekreacyjnymi na wolnym powietrzu np. siłownie terenowe, place zabaw, boiska i place sportowo-rekreacyjne dla młodzieży i dzieci.

W bezpośrednim sąsiedztwie hali dopuszczono zabudowę do wysokości nie wyższej niż budynek istniejącej hali tj. poniżej 32 m, od strony Osiedla Młodych na Żabiance. Zabudowa została ukształtowana stopniowo od 12 m poprzez 16 m aż do 20 m.

"Przez ostatnie 10 lat Ergo Arena wpisała się na stałe nie tylko w przestrzeń publiczną Trójmiasta, ale też całej metropolii i regionu pomorskiego. Idziemy do przodu i chcemy optymalnie wykorzystać przestrzeń wokół Ergo Areny. Ten projekt pozwoli np. uatrakcyjnić Sopot i Gdańsk pod względem turystycznym poza sezonem letnim. A turystyka to bardzo ważny składnik budżetów naszych miast. W Sopocie z tytułu turystyki mamy rocznie ok. 30 mln zł" - powiedział wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski.

Dodał, że na dachach budynków, które powstaną przy Ergo Arenie, mogą być zlokalizowane obiekty sportowe, boiska oraz panele fotowoltaiczne.

Obecny etap procedury planistycznej to prezentacja koncepcji zagospodarowania radnym miejskim i radnym dzielnicowym na posiedzeniach komisji rady miasta zarówno w Sopocie, jak i w Gdańsku. Prawdopodobnie w marcu lub kwietniu 2021 r. plany będą wyłożone do wglądu publicznego. Następnie, będą nad nimi obradować Rady Miasta Sopotu i Gdańska.