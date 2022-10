Trójmiejskie uczelnie przygotowują się do podwyżki cen energii

Trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni i Politechnika Gdańska ze względu na wzrost cen energii elektrycznej oraz cieplnej szukają oszczędności. Uczelnie zmniejszają temperatury w budynkach, wyłączają część oświetlenia zewnętrznego i wymieniają stolarkę okienną.

W czwartek Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i firm. Dotyczą one również szkół, uczelni czy domów pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą, w rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

Nowe przepisy, przyjęte przez Sejm, nie uspokajają włodarzy trójmiejskich uczelni, którzy szukają oszczędności w funkcjonowaniu swoich placówek.

Na Uniwersytecie Gdańskim od dwóch lat wdrażany jest "Program efektywnego zarządzania energią oraz oszczędnego gospodarowania mediami związanymi z utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury". Ma on na celu poprawę i rozwój efektywnego zarządzania energią oraz oszczędnego gospodarowania mediami na uczelni.

Ponadto, na uczelni przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku realizowany jest projekt montażu mikrofarm fotowoltaicznych na potrzeby obsługi poszczególnych obiektów znajdujących się na terenie kampusu Oliwa. Jak przekazała rzeczniczka prasowa UG Magdalena Nieczuja-Goniszewska, pierwsze panele zainstalowano w czerwcu br. na dachu Neofilologii.

Wskazała również, że w związku ze wzrostem cen za media i koniecznością podjęcia dalszych kroków rektor uczelni w październiku br. powołał zespół kryzysowy, który monitoruje, określa i zleca wprowadzanie działań mających na celu oszczędzanie energii w obszarach, w których jest to jeszcze możliwe bez zakłócenia funkcjonowania uczelni.

Rzeczniczka UG podkreśliła, że na uczelni zostały wymienione oprawy oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne typu LED, nastąpiło wyłączenie 50 proc. oświetlenia zewnętrznego przy zachowaniu bezpieczeństwa komunikacji pieszej i samochodowej na terenie kampusu. "Wyłączamy też podświetlenia elementów wizerunkowych: maszty, budynki, napisy" - zaznaczyła.

Ponadto, w budynkach zmniejszono temperatury ogrzewania o 1-2 st. Celsjusza. Natomiast w obiektach, w których można sterować temperaturami w poszczególnych obszarach, takie jak ciągi komunikacyjne, sanitariaty czy klatki schodowe, zostaną obniżone temperatury.

"Ze względu na studia niestacjonarne czy konieczność prowadzenia badań laboratoryjnych uczelnia nie może zamknąć całkowicie w weekendy wszystkich budynków dla studentów i pracowników. Natomiast zamyka budynki administracji centralnej" - stwierdziła Nieczuja-Goniszewska.

Podkreśliła również, że administracji, która zarządza obiektami o sezonowym użytkowaniu, zalecono ograniczyć lub wyłączyć ogrzewanie, zabezpieczając obiekty przed awarią w sytuacji niskich ujemnych temperatur. "Dotyczy to np. ośrodka wypoczynkowego UG Łączyna czy ośrodka Górki Wschodnie, gdzie ogrzewane są tylko dyżurki ochrony" - wskazała.

Dodała, że na UG dział IT analizuje możliwość centralnego wyłączania o godz. 18 komputerów i drukarek.

"Analiza zużycia mediów w poszczególnych budynkach wskazała na duże różnice pomiędzy wydziałami i jednostkami. Wynika to m.in. ze sprzętu laboratoryjnego, wielkości budynków, a także z liczby użytkowników, czyli studentów i pracowników" - stwierdziła.

Zaznaczyła, że uczelnia przygotowuje kampanię promującą oszczędzanie, zachęcającą do ograniczania zużycia energii.

Do "zaciskania pasa" przygotowuje się również największa uczelnia techniczna na Pomorzu - Politechnika Gdańska. Rzecznik uczelni Maciej Dzwonnik stwierdził, że informacje dotyczące cen energii cieplnej, które płyną z rynku są niepokojące. Ponadto - jak wskazał - przedstawiciele niektórych dostawców energii nie są w stanie, jak na razie, podać wiążących danych, do których uczelnia mogłaby się odnieść. Dodał, że aktualna sytuacja mobilizuje uczelnię do zintensyfikowania działań oszczędnościowych.

Dzwonnik wskazał, że żeby zaoszczędzić na uczelni skrócono czas działania nocnych iluminacji budynków na kampusie PG, zwiększono częstotliwość przeglądów instalacji grzewczej i wentylacyjnej oraz zintensyfikowano prace nad modernizacją oświetlenia (inteligentne sterowanie).

"Wkrótce uruchomimy akcję informacyjną skierowaną do pracowników i studentów, która pomoże wzmocnić ich poczucie odpowiedzialności w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów ciepła, jak również wody" - zaznaczył rzecznik PG.

Zaznaczył również, że na uczelni zainstalowane zostaną ekrany zagrzejnikowe, które powodują odbijanie ciepła, jakie emitują grzejniki w kierunku ścian.

"Na bieżąco analizujemy też wszelkie dostępne rozwiązania oszczędzające energię i czekamy na ustawę określającą warunki zamrożenia cen energii na poziomie z ubiegłego roku dla takich podmiotów, jak uczelnie publiczne" - stwierdził Dzwonnik.

Wskazał również, że pomimo sytuacji rynkowej i podjętych działań władze uczelni są "dość spokojne" ponieważ od wielu lat na Politechnice Gdańskiej realizowana jest polityka efektywnego oszczędzania ciepła, poprzez takie działania, jak: termomodernizacje budynków, wymianę stolarki okiennej, stosowanie energooszczędnych źródeł światła czy działania cykliczne, takie jak bieżące modernizacje instalacji grzewczych i uszczelnienie okien.

"Wszelkie nasze działania powinny przełożyć się na obniżenie kosztów, jednak oszczędzanie ciepła musi być racjonalne pozwolić na zachowanie warunków komfortu cieplnego dla pracowników i studentów" - ocenił Dzwonnik i dodał, że działania oszczędnościowe nie mogą negatywnie wpływać na zdrowie pracowników i studentów, ani na stan budynków. "Musimy unikać np. zawilgocenia i zagrzybienia, które mogą być skutkiem nieracjonalnego oszczędzania" - zauważył.

Rzecznik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Bartosz Tobieński w rozmowie z PAP podkreślił, że znaczny wzrost cen wymusza na uczelni podjęcie stosownych działań w celu redukcji kosztów. "W budynkach dydaktycznych i domach studenckich, wszędzie tam, gdzie jest możliwość instalacji oraz pozwalają na to przepisy montowane są czujniki ruchu" - stwierdził.

Dodał, że skrócony został również czas funkcjonowania fontanny przed wejściem do budynku głównego. Częściowo wyłączona została też iluminacja - podświetlenie budynków.

Tobieński podkreślił, że w remontowanych aktualnie pomieszczeniach sanitarnych uwzględniane są rozwiązania ekologiczne takie jak automatyczne systemy spłukiwania czy fotokomórki.

"W powstającym Centrum Sportu wykorzystany zostanie potencjał odnawialnych źródeł energii i energooszczędne technologie. W projekcie uwzględniono montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła" - podkreślił rzecznik uczelni.

Ponadto, na Uniwersytecie Morskim w Gdyni niebawem zostanie uruchomiona akcja informacyjna kampanii "Ekologicznie w UMG", która będzie skierowana do pracowników i studentów. Jak wskazuje Tobieński, ma ona wzmocnić ich poczucie odpowiedzialności w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów ciepła, wody, energii elektrycznej oraz segregacji odpadów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl