Trwa konkurs „Granty na Eurogranty”. 50 mln zł wsparcia dla przedsiębiorców sięgających po unijne granty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości chce pomóc przedsiębiorcom w procesie ubiegania się o środki z programów Unii Europejskiej. Trwa ostatnia runda w konkursie PARP „Granty na Eurogranty”. Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu - projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: COSME, Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa czy Single Market Programme.

O wsparcie w ramach konkursu „Granty na Eurogranty” mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na terenie Polski i planują starać się o grant w ramach programu UE.

Całkowita pula środków w konkursie to 50 mln zł. Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi ona 20 mln zł, a dla projektów z województw innych niż mazowieckie – 30 mln zł.

– To realne wsparcie w skutecznym przygotowaniu aplikacji do procesu ubiegania się o Eurogranty w ramach jednego z Programów UE: COSME, Horyzont 2020, Kreatywna Europa czy LIFE – mówi prezes PARP Dariusz Budrowski.

Wnioski w ósmej, ostatniej rundzie konkursu „Granty na Eurogranty” można składać do 11 sierpnia 2022 roku do godz. 16:00. Inicjatywa dedykowana jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które potrzebują wsparcia finansowego w przygotowaniu wniosku projektowego do programów organizowanych przez Unię Europejską. Zdobyte środki pozwolą na pokrycie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Poddziałanie finansowane jest z Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

Kto może uzyskać wsparcie?

O środki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na terenie Polski i planują starać się o grant w ramach programu UE, w tym Kreatywna Europa – wsparcie dla sektorów kultury i kreatywnych. Jego głównymi celami jest promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności europejskich dzieł, m.in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych.

Wsparcie przeznaczone jest też dla firm z sektora MŚP ubiegających się o fundusze z unijnego programu LIFE. To instrument poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Na pomoc ze środków „Granty na Eurogranty” mogą ponadto liczyć firmy aplikujące o wsparcie w ramach innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, takich jak Horyzont Europa czy Single Market Programme.

Warunkiem formalnym udziału jest wnioskowanie o dofinansowanie przygotowania projektu na Eurogrant, dla którego nabór jest lub będzie otwarty i znane są warunki ubiegania się o wsparcie, albo nabór został zakończony maksymalnie 30 dni przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że ocena projektu przez KE nie została jeszcze zakończona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

W konkursie PARP „Granty na Eurogranty” mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, które występują w roli projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania, a także w roli koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

50 mln zł na Eurogranty

– Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po unijne wsparcie, wykorzystując programy międzynarodowe. Do tej pory w konkursie „Granty na Eurogranty” przyznaliśmy 40 mln zł dofinansowania dla 205 firm. Środki te są przeznaczone na przygotowanie wniosku o dofinansowanie do programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską. Jest to kolejna okazja dla naszych rodzimych firm, w ramach Funduszy Europejskich, gdzie mogą uzyskać realną pomoc na pozyskanie finansowania, dlatego zachęcam do aplikowania w konkursie „Granty na Eurogranty” – mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, i wskazuje, że przedsiębiorcy mogą w ramach dofinansowania otrzymać nawet 280 tys. zł.

Na co można przeznaczyć środki?

Otrzymane świadczenie można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem oraz ewentualną korektą wniosku o Eurogrant, który będzie zgodny z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu, w tym kosztów wynagrodzeń pracowników za działania bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE, a także kosztów związanych z prezentacją aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.

Świadczenie można także wykorzystać na sfinansowanie usługi doradczej dotyczącej przygotowania projektu z programu UE, kosztów opracowania niezbędnego studium wykonalności, tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu, spotkań i podróży służbowych niezbędnych w procesie organizacji przedsięwzięcia.

Te firmy już skorzystały

Dofinansowanie na maksymalną kwotę 280 060 zł otrzymała firma Bine. Zakończony już projekt „Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności do programu EIC Accelerator Pilot” uzyskał prawie maksymalną punktację 14,05 na 15 możliwych. W ramach inicjatywy firma przygotowała studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie do programu EIC Accelerator Pilot (SMEI-2b), realizowany w ramach programu Horyzont 2020.

Tematem projektu był rozwój opracowanej przez spółkę technologii Bin-e, czyli inteligentnego, samouczącego się kosza, który automatycznie sortuje wrzucane do niego odpady i segreguje je do czterech frakcji: papier, szkło, plastik, metal. Dodatkowo Bin-e kompresuje zbierany papier i plastik, pozwalając na rzadsze opróżnianie oraz optymalizując proces zarządzania odpadami (zarządzany w ramach platformy IoT).

Z kolei maksymalną ocenę 15 punktów uzyskała firma Fundingbox Accelerator, otrzymując dofinansowanie w kwocie 239 310 zł na „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Horizon2020 – ICT-58.”. Celem działania było umiędzynarodowienie – wyjście poza Europę – prowadzonej przez Fundingbox działalności na rzecz transferu i komercjalizacji innowacji, a także wzmocnienie współpracy i partnerstwa strategicznego pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wybranymi krajami Afryki.

Projekt w szczególności dotyczył rozwoju afrykańskich sieci innowacji cyfrowych poprzez zapewnianie budowania zdolności technicznych i transferu technologii lokalnym firmom z sektora MŚP, samorządom i projektom ukierunkowanym na cyfryzację oraz wdrażanie innowacji cyfrowych.

