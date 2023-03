Trwa zbiórka w ramach VII Wielkanocnej Paczki dla Bohatera, dary przed świętami trafią do kombatantów

Stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera" po raz siódmy organizuje zbiórkę wielkanocnych darów. Wolontariusze mają w planach obdarowanie ponad 2000 kombatantów. Akcja potrwa do 8 kwietnia.

"Świąteczne paczki, które przygotowujemy, nie zaspokoją oczywiście wszystkich potrzeb naszych podopiecznych, ale na pewno sprawią im wiele radości. To taki nasz mały pretekst do wywołania uśmiechu na ich twarzach, a także forma podziękowania za to, co kiedyś zrobili dla ojczyzny. Mimo upływu wielu lat pamiętamy o tym i jesteśmy im za to wdzięczni" - przekazał pomysłodawca akcji i prezes Stowarzyszenia "Paczka dla Bohatera" Tomasz Sawicki.

Akcję wesprzeć można poprzez wpłatę na konto bankowe stowarzyszenia lub zakupy na facebookowym bazarku. Jak informują organizatorzy, można też samemu kupić produkty dla kombatantów, a następnie przekazać je wolontariuszom.

Stowarzyszenie prosi przede wszystkim o artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia m.in. konserwy, herbaty, kasze itp. Wszystkie produkty można przekazywać do punktów zbiórek, które znajdują się na terenie całego kraju.

Organizatorzy apelują też do najmłodszych o przygotowanie świątecznych kartek z życzeniami, które trafią do weteranów. "Takie małe dzieła zawsze bardzo cieszą naszych podopiecznych" - dodaje Sawicki.

Zbiórki darów, w zależności od regionu, kończą się ok. dwóch tygodni przed świętami. Paczki rozwożone są tydzień później. Wolontariusze chcieliby w tym roku obdarować dwa tysiące osób.

Pierwsze pakowanie w Szczecinie odbędzie się 18 marca br. w godz. 10-15 przy ul. Sambora 4. Ostatnie paczki mają trafić do kombatantów 8 kwietnia.

