Trwają konsultacje społeczne ws. „szprychy” kolejowej CPK-Płock-Włocławek

Centralny Port Komunikacyjny prowadzi zaawansowaną fazę przygotowań studium wykonalności dla liczącego ok. 120 km odcinka tzw. „szprychy” nr 1, czyli linii kolejowych nr 5 i 50 na odcinku węzeł CPK-Płock-Włocławek. Trwają jednocześnie lokalne konsultacje społeczne.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak poinformował w środę Centralny Port Komunikacyjny (CPK), dla ok. 120-kilometrowego odcinka tzw. "szprychy" CPK nr 1, czyli linii kolejowych nr 5 i 50 na odcinku węzeł CPK-Płock-Włocławek spółka ta "jest obecnie w zaawansowanej fazie przygotowań studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ)", czyli studium wykonalności.

"W tej chwili trwają prace studialne dla pięciu wariantów tego odcinka. Celem STEŚ jest opracowanie dla linii kolejowej CPK specjalistycznej dokumentacji na potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem jej wariantu inwestorskiego, czyli rekomendowanego przebiegu" - podkreślono w informacji. CPK wyjaśnił, że prace studialne dotyczą pierwszego odcinka tzw. CMK-Północ, czyli przedłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku Kujaw i Trójmiasta.

"Koncepcja tej bardzo potrzebnej kolejowej inwestycji pojawiła się w latach 70. ubiegłego wieku. To wtedy wykonano wstępne prace terenowe w okolicach Jaktorowa, a w 2012 r., tuż przed Euro 2012, w rejonie Warszawy oddano do użytku wiadukt autostrady A2 nad planowaną linią. To właśnie ten przepust pod A2 wykorzystamy niebawem do przeprowadzenia Kolei Dużych Prędkości (KDP)" - podał CPK.

Jak zaznaczono w komunikacie, spotkania z mieszkańcami każdej z gmin, przez teren których przechodzą warianty kolejowe CPK, ruszyły 3 października i potrwają do 24 listopada. Według CPK ich celem jest "prezentacja proponowanych rozwiązań planowanej linii kolejowej, udzielenie odpowiedzi na pytania mieszkańców, a także uzyskanie w postaci ankiet ocen, uwag i propozycji zmian" -harmonogram konsultacji można znaleźć na stronie internetowej: www.cpk.pl

CPK podkreśla, że "każdy z prezentowanych wariantów zakłada obsługę Włocławka i Płocka". "Mieszkańcy Płocka będą mogli skorzystać z pociągów KDP zatrzymujących się na głównej stacji w centrum miasta, a także ze składów regionalnych obsługujących przystanki w obszarze aglomeracji" - przekazała spółka. Wspomniała przy tym, iż np. w Płocku rozważana jest lokalizacja przystanków kolejowych w pobliżu osiedla mieszkaniowego "Podolszyce" - jednego z największych w tym mieście oraz zakładu głównego PKN Orlen.

Centralny Port Komunikacyjny ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. Ma to być węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

Jak informowano już wcześniej, w skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

Niewielu z nas będzie stać na auto w przyszłości. Czy samochody będą wygodą tylko dla bogatych? Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl