Trwają pierwsze prace przy budowie instalacji Olefiny III w PKN Orlen w Płocku

W zakładzie PKN Orlen w Płocku (Mazowieckie) trwają już pierwsze prace przy budowie instalacji Olefiny III. Powstaje też miasteczko dla pracowników zatrudnionych przy inwestycji. W szczytowym jej okresie będzie ich 10 tys. - przekazał członek zarządu PKN Orlen ds. korporacyjnych Armen Artwich.

Umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III w swym głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku PKN Orlen podpisał ze spółkami Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz z Tecnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie w czerwcu 2021 r. Inwestycja, będąca częścią Programu Rozwoju Petrochemii, ogłoszonego przez koncern jeszcze w 2018 r. ma potrwać w fazie budowy do początku 2024 r., natomiast uruchomienie produkcyjne instalacji, jak zapowiadano wcześniej, planowane jest na początek 2025 r.

Członek zarządu ds. korporacyjnych PKN Orlen pytany w piątek na konferencji prasowej, dotyczącej wyników finansowych Grupy Orlen za IV kw. 2022 r., o aktualny przebieg budowy instalacji Olefiny III podkreślił, że "jest to największa inwestycja petrochemiczna w naszym regionie Europy od 20 lat" i zarazem "projekt kluczowy dla rozwoju koncernu".

Jak wyjaśnił, budowa tego kompleksu przez PKN Orlen wiąże się z prognozami dotyczącymi wzrostu zapotrzebowania na petrochemikalia bazowe w perspektywie do 2050 r. i "jest jednym z filarów budowy silnego koncernu multienergetycznego".

Artwich zapewnił jednocześnie, że realizacja tej inwestycji będzie miała istotny, pozytywny wpływ nie tylko na sytuację na rynku petrochemicznym i pozycję Grupy Orlen, ale też dla budżetu państwa, jak również dla samego Płocka i okolic oraz tamtejszego rynku pracy.

"Na potrzeby tej instalacji zostanie utworzonych 380 etatów. To są dodatkowe miejsca pracy dla mieszkańców Płocka i okolic. A budżet państwa zostanie zasilony dodatkową kwotą pochodzącą z podatków, rzędu ok. 160 mln zł rocznie" - wyliczył członek zarządu ds. korporacyjnych PKN Orlen.

Artwich przypomniał, iż koncern otrzymał w maju 2022 r. pozwolenie realizacyjne na budowę instalacji Olefiny III. "Aktualnie trwają pierwsze prace na terenie przyszłego kompleksu, m.in. pierwsze prace montażowe. Budujemy też miasteczko kontenerowe, które będzie mogło przyjąć ok. 6 tys. pracowników" - przekazał przedstawiciel PKN Orlen.

Wspomniał przy tym, iż łącznie na budowie kompleksu Olefiny III "w szczytowym okresie pracować będzie 10 tys. pracowników z całego świata", gdyż będą to także pracownicy podwykonawców. "To będzie ogromna rzesza ludzi, adekwatna do skali tej inwestycji" - dodał Artwich.

Jak poinformowało PAP w piątek biuro prasowe PKN Orlen, w styczniu do Płocka dotarły z portu w Szanghaju (Chiny) "pierwsze transporty urządzeń ponadgabarytowych do budowy kompleksu Olefiny III". Transport zajął ok. 30 dni, odbywał się drogą morską a następnie poprzez port w Gdańsku i drogą wodną na Wiśle (prawie 400 km).

Koncern zaznaczył, iż także w styczniu rozpoczęły się transporty ponadnormatywnych elementów przyszłej instalacji z płockiego nabrzeża Wisły na plac budowy na terenie zakładu głównego PKN Orlen. "Transporty te potrwają do końca kwietnia. Z powodu bardzo dużych rozmiarów oraz wagi poszczególnych konstrukcji składowych instalacji, jedyną możliwością ich dostarczenia na teren budowy jest transport kołowy" - wyjaśniono w informacji.

PKN Orlen zapowiedział jednocześnie, że w piątek oraz w sobotę w nocy będą realizowane kolejne transporty, obejmujące dostarczenie na teren budowy 4 elementów instalacji Olefiny III. Koncern zaznaczył, że transport planowany jest w godzinach nocnych przy niskim natężeniu ruchu drogowego na ulicach Płocka: Parowa, Szpitalna, Traktowa i Zglenickiego.

"Pod koniec kwietnia planowany jest transport największych elementów, które mają wymiar dłuższy niż boisko do gry w piłkę nożną i mierzą ok. 120 metrów i 9 metrów szerokości, czyli porównywalne są do wymiarów średnicy koła na środku boiska piłkarskiego, oraz wadze sięgającej 850 ton" - podkreślił PKN Orlen.

Koncern podał przy tym, że ponadnormatywne rozmiary konstrukcji nie mieszczą się w miejscu wyładunku ani w przestrzeni ulic Płocka, wzdłuż których przejazd ograniczają przydrożne krzewy i drzewa, "dlatego wykonawca inwestycji zawnioskował o korektę drzewostanu uniemożliwiającego transport".

"Warto przypomnieć, że firmy odpowiedzialne za montaż instalacji na budowie i przewóz konstrukcji oraz samorządy lokalne ustaliły, że drzewa i krzewy po usunięciu w pasie drogowym zostaną odtworzone poprzez nasadzenia kompensacyjne" - dodał koncern. Według firmy samorząd Płocka i Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska otrzymają łącznie 10,8 mln zł na nasadzenie drzew w różnych częściach Płocka, urządzanie nowych terenów zielonych oraz na działania związane z ochroną środowiska i poprawą jego stanu.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że uruchomienie w zakładzie głównym w Płocku kompleksu Olefiny III "zwiększy dostępność petrochemikaliów bazowych, co będzie podstawą dla rozwoju branży chemicznej w Polsce i tym samym wpłynie pozytywne na gospodarkę". Koncern informował też wcześniej, że instalacja przyniesie również korzyści dla środowiska - w momencie uruchomienia produkcji emisja dwutlenku węgla na tonę produktu zmniejszy się aż o 30 proc.

