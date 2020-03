Trwają przygotowania do budowy bielskiej "zielonej plaży"; prace do końca maja

Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia budowy "zielonej plaży" w Bielsku-Białej. To miejsce wypoczynku nad przepływającą przez miasto rzeką Białą. Szymon Gąsowski z biura prasowego magistratu podał, że podpisana została umowa w tej sprawie. Prace potrwają do końca maja.

"Umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą została podpisana. Plac budowy został przekazany. Wykonawca przygotowuje się już do rozpoczęcia prac" - powiedział Gąsowski.

Firma z Milówki na Żywiecczyźnie, która wygrała przetarg, będzie miała czas na realizację zadania do końca maja br.

"Zielona plaża" będzie jedyną publiczną przestrzenią w Bielsku-Białej przeznaczoną do plażowania i piknikowania nad brzegiem przepływającej przez miasto rzeki Białej. Przepływa ona z południa na północ dzieląc miasto na pół.

Plaża powstanie w Parku Strzygowskiego. Będzie w całości trawiasta. Zostanie wyposażona m.in. w ściankę wspinaczkową i specjalną ramę z linami dla najmłodszych, leżaki plażowe i ławki, stojaki na rowery, a także oświetlenie. Projekt nie zakłada, by wypoczywający korzystali z kąpieli w rzece.

Samorząd Bielska-Białej zapłaci za prace 701 tys. zł.

Projekt stworzenia "zielonej plaży" został zgłoszony do budżetu obywatelskiego. W głosowaniu jesienią ub.r. uzyskał największe poparcie bielszczan.

Budżet obywatelski realizowany jest w Bielsku-Białej od 2014 r. Obecnie miasto przeznacza na te inwestycje 4,5 mln zł - 3 mln zł na projekty osiedlowe i 1,5 mln zł na ogólnomiejskie. Dotychczas zrealizowanych zostało już ponad 160 inwestycji. Łącznie przeznaczonych nie zostało ponad 21,5 mln zł.