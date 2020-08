Trzaskowski: nie jadę do Gdańska - awaria "Czajki" poważna

Zostaję w Warszawie, nie jadę wieczorem do Gdańska. Sytuacja jest na tyle poważna, że trzeba nią zarządzić i podejmować decyzje - poinformował w niedzielę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odnosząc się do awarii systemu przesyłowego do "Czajki".

Pierwotnie - według planów - prezydent Warszawy w niedzielę wieczorem miał się spotkać w Gdańsku ze środowiskami samorządowymi z całej Polski, by dyskutować o ruchu obywatelskim, który ma tworzyć. Inauguracja ruchu - o roboczej nazwie "Nowa Solidarność" - planowana jest na 5 września.

Podczas niedzielnej konferencji prasowej PAP zapytał prezydenta Trzaskowskiego, czy po sobotniej awarii systemu przesyłowego ścieków do oczyszczalni "Czajka" zostanie on w stolicy, czy pojedzie do Gdańska.

"Zostaję, dlatego że sytuacja jest na tyle poważna, że oczywiście trzeba nią tutaj zarządzić, podejmować decyzje, po to, żebyśmy mogli jak najszybciej usunąć skutki tej awarii" - odpowiedział Trzaskowski. Ok. godz. 14 zbiera się sztab kryzysowy, w którym prezydent Warszawy bierze udział.

W sobotę doszło do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. W efekcie prowadzony jest tam awaryjnych zrzut ścieków do Wisły. Jak podał w niedzielę rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel, do rzeki po porannych opadach deszczu spływa ok. 8 tys. litrów nieczystości na sekundę - wcześniej było to ok. 3 tys. l/s.

Pretekstem do spotkania samorządowców w Gdańsku jest zebranie Unii Metropolii Polskich, grupującej prezydentów największych miast. Jednak w gdańskim spotkaniu, jak wynika z informacji PAP, mają wziąć udział przedstawiciele także innych organizacji samorządowych, takich jak Związek Powiatów Polskich.

Trzaskowski zapowiedział tworzenie ruchu obywatelskiego podczas wiecu w Gdyni 17 lipca, który odbył się po II turze wyborów prezydenckich. Wtedy też po raz pierwszy padła nazwa "Nowa Solidarność". 14 sierpnia poinformował, że szczegóły przedstawi 5 września.