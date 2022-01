Trzciołek: kurs wspólnej waluty będzie się utrzymywał blisko 4,55 zł za euro

Kurs wspólnej waluty będzie utrzymywał się blisko 4,55 zł za euro. Bierze się to z oczekiwań rynku na podwyżkę stóp procentowych o 50 pb w lutym – wynika z wypowiedzi dla PAP stratega rynków walutowych w PKO BP Arkadiusz Trzciołek.

W piątek na fixingu NBP euro kosztowało 4,5303 zł a dolar 3,9953 zł. Oznacza to, że w ciągu kończącego się tygodnia złoty zyskał nieco w stosunku do euro (umocnił się o 0,15 proc.), ale stracił blisko 0,9 proc. w stosunku do dolara.

"Koniec tygodnia przyniósł lekkie osłabienie złotego, co w skali całego minionego tygodnia skutkowało stabilizacją kursu euro blisko 4,53 zł. Para USD/PLN kończyła piątkową sesję wyżej niż siedem dni wcześniej, gdyż wróciła w pobliże 4 zł za dolara w związku z zejściem EUR/USD z poziomów 1,14 poniżej 1,1350 dolara za euro" - powiedział PAP strateg rynków walutowych w PKO BP Arkadiusz Trzciołek.

W jego opinii, bardzo dobre dane z polskiej gospodarki nie wpłynęły na umocnienie się złotego, choć sygnalizują, że nowa fala zakażeń nie wpływa na osłabienie aktywności gospodarczej. W piątek GUS poinformował o tym, że produkcja przemysłowa wzrosła o 16,7 proc. r/r (z 15,2 proc. w listopadzie), a wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw o 11,2 proc. r/r (z 9,8 proc.).

"Publikowane w poniedziałek dane o sprzedaży detalicznej mogą ponownie przekroczyć 20 proc. dynamikę w ujęciu rok do roku. Jednak wciąż widoczna jest silna presja inflacyjna, gdzie ceny producentów rosły o 14,2 proc. r/r wobec oczekiwanych 13,5 proc. (poprzednio: 13,2 proc.). Takie odczyty wskazują, że RPP prawdopodobnie ponownie podniesie stopy procentowe w lutym. Członek RPP Cezary Kochalski stwierdził, że rozważanie ruchu o 50 pb ma uzasadnienie. Taki cykl wycenia już scenariusz rynkowy, dlatego nie oczekujemy istotne umocnienia złotego z tego tytułu, a w dalszej części kwartału oczekujemy, że kurs euro będzie utrzymywał się blisko poziomu 4,55 zł" - powiedział Arkadiusz Trzciołek.

Dodał on, że inwestorzy będą także przyglądać się sytuacji w naszym regionie.

"W regionie Europy Środkowo-Wschodniej inwestorzy będą czekać na posiedzenie Narodowego Banku Węgier, gdzie oczekiwania wskazują, na podwyżkę głównej stopy o 30 pb do 2,70 proc. Forint zachowywał się nieco słabiej od złotego czy korony w ostatnich dniach, co częściowo mogło wynikać z braku podwyżki stawki na operacji depozytowej, która to stanowi efektywną stopę dla notowań rynku pieniężnego" - stwierdził strateg PKO BP.

Na światowych rynkach walutowych kluczowe - według eksperta - będzie posiedzenie amerykańskiego FOMC.

"W ostatnim czasie oczekiwania rynkowe przesunęły się w stronę wyceny podwyżki stóp Fed o 25 pb już w marcu tego roku. Przy takich założeniach rosną zakłady na wcześniejszy koniec skupu aktywów, który obecnie planowany jest właśnie na koniec kwartału. Jastrzębi zwrot w polityce Fed, przy jednocześnie łagodnym EBC (który pomimo ryzyka przestrzelenia inflacji nie myśli o zmianie stóp), może prowadzić do ponownego przetestowanie poziomu 1,13 na parze EUR/USD" - stwierdził Arkadiusz Trzciołek.

