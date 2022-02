Trzciołek: przy utrzymaniu napięć geopolitycznych euro pozostanie w przedziale 4,5-4,55 zł

Polityka NBP powinna wspierać umocnienie złotego, ale jeśli napięcie geopolityczne wokół Ukrainy się utrzyma, kurs euro pozostanie w przedziale 4,5-4,55 zł – powiedział PAP strateg rynków walutowych w PKO BP Arkadiusz Trzciołek.

W piątek na fixingu NBP euro kosztowało 4,5256 zł a dolar 3,9798 zł. To oznacza, że złoty nieco (bo ok. 0,2-0,3 proc.) stracił w stosunku do fixingu z poprzedniego piątku. Główną przyczyną gorszych notowań naszej waluty jest ryzyko, że Rosja napadnie Ukrainę.

"Podwyższona zmienność towarzyszy polskiej walucie w ostatnich tygodniach, co w dużym stopniu związane jest z nastrojami rynkowymi wokół konfliktu Rosji z Ukrainą. Rynek wciąż nie wycenia otwartego konfliktu zbrojnego między wspomnianymi krajami, jednak mieszane sygnały płynące z obu stron oraz doniesienia z krajów zachodnich (głównie USA) nie pozwalają na całkowite wyeliminowanie ryzyka eskalacji napięć" - powiedział PAP strateg rynków walutowych w PKO BP Arkadiusz Trzciołek.

Napięcie wokół Ukrainy spowodowało - zdaniem ekonomisty PKO BP - że dane płynące z polskiej gospodarki miały mniejsze znaczenie dla notowań złotego. Jednak zwrócił on uwagę na piątkowe informacje GUS o wzroście produkcji przemysłowej w styczniu o 19,2 proc. i inflacji producenckiej, która w ubiegłym miesiącu wyniosła 14,8 proc.

"Takie dane potwierdzają oczekiwania na kontynuację cyklu podwyżek stóp procentowych RPP, gdyż solidny stan gospodarki pozwala na ograniczanie wzrostu cen poprzez zacieśnienie polityki pieniężnej. Nieco poniżej oczekiwań wypadły dane o wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, jednak blisko 10-proc. wzrost płac w porównaniu do stycznia ubiegłego roku wciąż rodzi pytania na temat spirali płacowo-cenowej. Kontynuacja jastrzębiej polityki, którą prezes Glapiński przedstawił w niedawnym wywiadzie prasowym, powinna wspierać umocnienie złotego, jednak przy utrzymaniu napięć geopolitycznych oczekujemy, że kurs EUR/PLN pozostanie w przedziale 4,5-4,55" - powiedział Arkadiusz Trzciołek.

Dodał, że mimo ostrożnych nastrojów na rynkach, napływ kapitału do tzw. bezpiecznych przystani pozostaje umiarkowany, bo japoński jen czy szwajcarski frank umocniły się w stosunku do dolara o niespełna 1 proc.

"To pokazuje, że pomimo korekty na rynku akcji, ciężko jeszcze mówić o panice. Para EUR/USD utrzymuje się w pobliżu 1,1350, a ostatnie minutes z posiedzenia amerykańskiego Fedu nie wpłynęły istotnie na notowania. Zakładamy, że para EUR/USD pozostanie w przedziale 1,13-1,14 w oczekiwaniu na marcowe posiedzenia Fed oraz EBC, które mogą dać bardziej przejrzysty obraz na temat skali zacieśniania polityki pieniężnej przez obydwa banki centralne" - ocenił ekonomista banku PKO BP.

