Trzciołek: w przyszłym tygodniu w centrum uwagi dane o inflacji

W przyszłym tygodniu w centrum uwagi będą dane o inflacji. Komunikat RPP sugeruje, że w czerwcu doszło do spadku inflacji bazowej do poziomu niższego niż w grudniu 2020 r. – powiedział PAP Arkadiusz Trzciołek, strateg rynków finansowych PKO BP.

W kończącym się tygodniu złoty stracił na wartości zarówno w stosunku do euro, jak i dolara. W piątek na fixingu NBP kurs euro wynosił 4,5467 zł, a dolara - 3,8427 zł. Oznacza to umocnienie się obu walut w stosunku do złotego o ok. 0,4 proc.

Zdaniem Arkadiusza Trzciołka, stratega rynków finansowych PKO BP, takiego poziomu kursów obu walut można się spodziewać także w przyszłym tygodniu.

"Zakładamy, że w krótkim terminie kurs EUR/PLN oraz USD/PLN mogą pozostawać powyżej odpowiednio poziomów 4,50 oraz 3,80" - powiedział PAP.

Według Trzciołka obecnie dla poziomu kursu złotego - podobnie jak i innych walut rynków wschodzących - najważniejsze znaczenie ma to, czy globalni inwestorzy będą unikać ryzyka.

"Dla walut rynków wschodzących istotne pozostaje, na ile rynkowa narracja będzie nadal skupiać się na czynnikach związanych z awersją wobec ryzyka. Obawy dotyczące dalszego pokryzysowego odbicia narastały w ostatnim czasie w związku z wzrostem liczby zachorowań na koronawirusa. Przynajmniej przejściowo kwestie związane z polityką pieniężną schodziły na dalsze plan" - powiedział Arkadiusz Trzciołek.

Jego zdaniem inwestorzy nie spodziewają się zasadniczych zmian w polskiej polityce pieniężnej, więc jej wpływ na notowania złotego będzie niewielki.

"Konferencja prezesa NBP udowodniła, że o ile podwyżki stóp procentowych są jeszcze możliwe w tym roku, to warunki, które przedstawił Adam Glapiński, powodują, że prawdopodobieństwo tego scenariusza ponownie zmalało. Ponadto RPP prawdopodobnie najpierw zacznie ograniczać tempo skupu aktywów" - powiedział strateg rynków finansowych PKO BP.

O wiele większe znaczenie mogą mieć dane o inflacji, jakie pojawią się w przyszłym tygodniu.

"W centrum uwagi znajdą się dane na temat inflacji. Wskaźnik CPI dla USA prawdopodobnie spadnie poniżej 5 proc. rdr, a z kolei komunikat RPP sugeruje, że w czerwcu inflacja bazowa okaże się niższa nie tylko niż w maju (4 proc. rdr), ale nawet niż w grudniu ubiegłego roku (3,7 proc.)" - powiedział Arkadiusz Trzciołek.

