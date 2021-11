Trzciołek: wzrost inflacji powyżej 7 proc. w listopadzie zwiększy szanse na podwyżki stóp i może umocnić złotego

Możliwy wzrost inflacji powyżej 7 proc. jeszcze w listopadzie stanowiłby argument za grudniową podwyżką stóp procentowych. To powinno prowadzić do stopniowego umocnienia złotego i prowadzić kurs euro w pobliże 4,56 zł – powiedział PAP strateg rynków walutowych w PKO BP Arkadiusz Trzciołek.

W piątek na fixingu NBP euro kosztowało 4,6065 zł, a dolar - 3,9911 zł. W stosunku do poprzedniego piątku złoty wzmocnił się nieco w stosunku do euro, a stracił ok. 0,6 proc. w stosunku do dolara. Jak powiedział PAP strateg rynków walutowych w PKO BP Arkadiusz Trzciołek, w mijającym tygodniu widać było wyraźny wzrost oczekiwania rynku na podwyżki stóp procentowych.

"Podwyżka stóp procentowych w listopadzie w połączeniu z październikową doprowadziła do wzrostu stawki referencyjnej o 115 pb, a rynek wycenia, że w ciągu najbliższego roku stopy wzrosną o kolejne 150 pb. Warto zaznaczyć, że większość z tych podwyżek miałoby być dokonane w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Jest to spójne z przekazem z NBP, zgodnie z którym RPP będzie w dużym stopniu kierowała się najbliższymi publikacjami danych" - powiedział Arkadiusz Trzciołek.

Jego zdaniem, większą wagę od danych o PKB - który w opinii ekonomisty PKO BP wzrósł w III kw. zapewne o 5,7 proc. rr - będą miały publikacje danych o inflacji.

"Możliwy wzrost inflacji powyżej 7 proc. jeszcze w listopadzie stanowiłby argument za grudniową podwyżką stóp procentowych. Naszym zdaniem powinno to prowadzić do stopniowego umocnienia złotego i prowadzić kurs EUR/PLN w pobliże 4,56. Zdecydowane podwyżki stóp procentowych w naszym regionie odbiły się na sile czeskiej korony (CNB podniósł stopy o 125 pb do 2,75 proc.), prowadząc kurs EUR/CZK w stronę 25,20 a najbliższe dane o inflacji z Węgier również mogą skutkować bardziej zdecydowaną reakcją ze strony MNB niż ostatnio obserwowane 15 pb co posiedzenie" - powiedział strateg PKO BP.

Zastrzegł jednak, że na sytuację na rynkach walutowych wpływa polityka Fed.

"Początek normalizacji polityki pieniężnej poprzez zmniejszenie miesięcznych zakupów przez Fed o 15 mld USD (ze 120 mld USD) powoduje, że dolar jest nieco mocniejszy i kurs EUR/USD zszedł poniżej poziomu 1,16. Dobre dane z amerykańskiego rynku potwierdziły, że odbicie gospodarcze na razie nie jest zagrożone, co daje podstawy do oczekiwania podwyżek stóp procentowych w drugiej połowie 2022 roku" - powiedział Arkadiusz Trzciołek.

