Trzciołek: Złoty może lekko się umocnić

Istnieje pole do lekkiego umocnienia złotego, jednak skala tego umocnienia będzie ograniczana przez siłę dolara – powiedział PAP Arkadiusz Trzciołek, strateg rynków walutowych w PKO BP.

W piątek na fixingu NBP euro kosztowało 4,5718 zł a dolar 3,8934 zł. Oznacza to, że w ciągu tygodnia obie waluty zyskały w stosunku do złotego. Euro zdrożało o 0,5 proc., a dolar o nieco ponad 1 proc.

"Zmienność na notowaniach złotego w ostatnich dniach była w dużym stopniu związana z wrażliwością na umocnienie amerykańskiego dolara. Polska waluta zachowywała się nieco słabiej od innych walut z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, na co wpływa brak podwyżek stóp procentowych ze strony polskich władz monetarnych, podczas gdy w Czechach czy na Węgrzech takie działania są podejmowane" - powiedział PAP Arkadiusz Trzciołek, strateg rynków walutowych w PKO BP.

Zwrócił uwagę, że piątkowe dane o inflacji potwierdzają, że w Polsce utrzymuje się presja inflacyjna. Wskazał, że inflacja bazowa w lipcu zapewne wzrosła powyżej 3,5 proc.

"Najbliższe posiedzenie RPP jest zaplanowane dopiero na początku września, jednak - jak wskazują liczne wypowiedzi - w ostatnim czasie buduje się grono skłonne do zmiany swojego gołębiego nastawienia - ocenił Arkadiusz Trzciołek.

Jego zdaniem, kolejne dane z gospodarki potwierdzą zarówno utrzymywanie się wysokiej inflacji (będzie to widać w danych o cenach producentów), jak i solidny wzrost gospodarczy (będzie on widoczny we wskaźnikach rynku pracy, produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej). To, że gospodarka szybko się rozwija, potwierdziły wprost piątkowe dane o PKB.

"Zakładamy, że istnieje pole do lekkiego umocnienia złotego, gdzie pary EUR/PLN oraz USD/PLN powinny zmierzać w stronę 4,56 oraz 3,86 do końca miesiąca. Jednak skala umocnienia złotego będzie ograniczana przez siłę dolara. W środę zostaną opublikowane minutes z lipcowego posiedzenia FOMC, które mogą pokazać czy dyskusja wskazywała na warunki, które powinny zostać spełnione przed rozpoczęciem procesu normalizacji polityki pieniężnej. Podwyższona inflacja i mocne dane z rynku pracy skłoniły część członków Fed do rozważań nad ogłoszeniem ograniczenia w tempie skupu aktywów jeszcze w tym roku" - uznał Arkadiusz Trzciołek.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl