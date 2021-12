Trzciołek: złoty osłabił się pod koniec tygodnia

Pod koniec tygodnia złoty stracił na wartości w stosunku do dolara i euro. Ale w przyszłym tygodniu jego kurs powinien utrzymywać się blisko poziomu 4,6 zł za euro – powiedział PAP strateg rynków walutowych w PKO BP Arkadiusz Trzciołek.

W piątek na fixingu NBP euro kosztowało 4,6129 zł a dolar 4,0887 zł. Oznacza to, że złoty w kończącym się tygodniu stracił w stosunku do wspólnej waluty nieco ponad 0,4 proc., a w stosunku do dolara - blisko 0,6 proc. Jak powiedział PAP strateg rynków walutowych w PKO BP Arkadiusz Trzciołek, to osłabienie to przede wszystkim efekt końcówki tygodnia. Jego zadaniem, kurs złotego w stosunku do euro powinien pozostawać w okolicy 4,6 zł.

"Publikowane w piątek zapiski z listopadowego posiedzenia RPP nie przyniosły istotnych informacji wskazujących na zmianę aktualnie prowadzonej w Polsce polityki pieniężnej. Członkowie RPP podkreślili w dokumencie, że ich działania są nakierowane na ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji w średnim okresie. Wpływ minutes na rynek był ograniczony, gdyż rynek poznał już w ostatnich dniach grudniową decyzję Rady, która wskazują na potencjał do dalszych podwyżek stóp procentowych. Rada znajduje się pod wpływem publikowanych danych, zwłaszcza o inflacji. W tym kontekście istotne mogą być ostateczny odczyt inflacji CPI oraz wskaźnik bazowy za grudzień. Inflacja bazowa prawdopodobnie nieznacznie wzrosła z 4,5 proc. r/r w listopadzie, co powinno wskazywać na przestrzeń do dalszych działań RPP" - powiedział PAP Arkadiusz Trzciołek.

W jego ocenie jednak, obecnie uwaga inwestorów skupia się na amerykańskim Fed i Europejskim Banku Centralnym.

"Rynek zakłada, że w 2022 roku Fed podniesie stopy procentowe co najmniej o 50 pb i takie przeświadczenie zdaje się wybrzmiewać również w wypowiedziach członków Fed. Z kolei w przypadku EBC rynek wycofał się z oczekiwań na podwyżkę stóp depozytowej w przyszłym roku, co jest zgodne z prezentowaną przez Christine Lagarde retoryką, zgodnie z którą w nie widzi ona pola do zacieśnienia polityki banku poprzez ruch na stopach procentowych" - stwierdził strateg rynków walutowych w PKO BP.

Dodał, że obecnie uwaga inwestorów skupia się na tym, co się będzie działo z programami skupu aktywów, jakie prowadzą oba banki.

" Fed w listopadzie rozpoczął zmniejszanie swoich miesięcznych operacji o 15 mld USD miesięcznie (z 120 mld USD), a rynek oczekuje na sygnał na przyspieszenie tego procesu w kolejnych miesiącach. W przypadku europejskich władz monetarnych wciąż nie znamy odpowiedzi jaka będzie przyszłość po wygaśnięciu pandemicznego programu skupu aktywów. W marcu 2022 roku prawdopodobnie zakończony zostanie program PEPP, jednak informacje płynące z EBC wskazują, że w jego miejsce wprowadzone zostanie nowe rozwiązanie, które jednak będzie miało mniejszą miesięczną skalę (obecnie ok. 60 mld EUR miesięcznie). Zakładamy, że posiedzenia Fed oraz EBC nie powinny prowadzić do istotnego wybicia pary EUR/USD powyżej 1,14" - ocenił Arkadiusz Trzciołek.

