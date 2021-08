Trzciołek: złoty powinien odrobić część strat w stosunku do dolara

W przyszłym tygodniu złoty powinien odrobić część strat do dolara, które wraz z innymi walutami rynków wschodzących poniósł w piątek – powiedział PAP Arkadiusz Trzciołek, strateg rynków walutowych w PKO BP.

W piątek na fixngu NBP euro kosztowało 4,5495 zł a dolar 3,8519 zł. To oznacza, że w stosunku do euro złoty zyskał na wartości o ok. 0,5 proc., za to w stosunku do dolara stracił niespełna 0,3 proc.

W przyszłym tygodniu o kursie złotego będą decydować przede wszystkim dane makroekonomiczne - uważa Arkadiusz Trzciołek, strateg rynków walutowych w PKO BP.

"Finalny odczyt CPI nie powinien istotnie odbiegać od szybkiego szacunku GUS na poziomie 5 proc. r/r, jednak może sugerować, że również inflacja bazowa oddaliła się od górnego ograniczenia dopuszczalnego przedziału wahań wokół celu NBP (2,5 proc. +/- 1pp). W ostatnim tygodniu zauważalnie odbudowały się oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w Polsce, gdzie kontrakty FRA wskazują, że do pierwszego sygnalnego ruchu o 15 pb mogłoby dojść jeszcze w tym roku" - powiedział PAP Arkadiusz Trzciołek.

Zwrócił uwagę, że kontynuacja cyklu podwyżek stóp procentowych na Węgrzech i w Czechach zwiększa presje na polskie władze monetarne. Zwłaszcza, że w przyszłym tygodniu opublikowane zostaną także dane o wzroście PKB w Polsce w II kw. 2021 r. Dane te, zdaniem Arkadiusz Trzciołka, będą wpisywać się w poprawę prognoz dla Polski na cały rok, która dokonała się w ostatnim czasie ze strony agencji międzynarodowych.

"Oczekujemy, że kurs EUR/PLN będzie zmierzał w stronę 4,55 a USD/PLN do 3,85 i złoty odrobi część strat z piątku, które poniósł razem z innymi walutami rynków wschodzących po zdecydowanym umocnieniu dolara. Mocny raport z amerykańskiego rynku pracy przybliża moment normalizacji polityki pieniężnej w USA. Publikowane w tym tygodniu dane o CPI niekoniecznie muszą wzmacniać USD, gdyż aktualny poziom inflacji i tak pozwala na rozpoczęcie ograniczania programu skupu aktywów. Zakładamy, że kurs EUR/USD będzie utrzymywał się w najbliższych dniach w okolicach 1,18" - powiedział strateg rynków walutowych PKO BP.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl