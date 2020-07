Trzeba konsekwentnie budować wizerunek wysokiej jakości polskich marek

Musimy konsekwentnie budować wizerunek wysokiej jakości polskich marek - mówi Jarosław Al-Abbas z PAIH. Zaznaczył, że szansą na ekspansję np. naszych meblarzy na Bliskim Wschodzie są kontrakty z największymi dystrybutorami w regionie.

Jak powiedział szef biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kuwejcie, polscy producenci mebli mają wciąż niewykorzystane możliwości ekspansji poza Europą, m.in. na rynku kuwejckim.

Kuwejt nie ma własnej produkcji mebli. Wszystkie wyroby pochodzą z importu - wskazał Al-Abbas. Dodał, że głównymi dostawcami branży są Chińczycy, Amerykanie, Emiratczycy i Japończycy.

Wartość tego rynku w ostatnich latach waha się od 400 do 520 mln dol. - dodał.

Al-Abbas zwrócił uwagę, że 70 proc. mieszkańców Kuwejtu to rezydenci, którzy preferują meble praktyczne o standardowej industrialnej stylistyce z nastawieniem na ograniczony czas używania.



- Rodowici Kuwejtczycy mieszkają w wielopokoleniowych rezydencjach, wybierają produkty stylowe, komfortowe, wysokiej jakości i przeważnie włoskich producentów mebli - wyjaśnił.



Dlatego, jak podkreślił, niezwykle ważny jest wybór odpowiedniego kontrahenta.



- Jeśli nawiążemy relacje z wiodącymi dystrybutorami, daje nam to dostęp do innych rynków, na których operują, m.in. Bahrajnu - ocenił. Według niego kluczowa jest też obecność i budowanie marki na najważniejszych targach branżowych.



Na rynku Arabii Saudyjskiej Polska już jest jednym z kluczowych partnerów - zajmuje miejsce w czołowej dziesiątce zagranicznych dostawców.



- Meble znad Wisły mają jednak szansę na wzmocnienie swojej pozycji w królestwie Saudów, którego gospodarka coraz dynamiczniej się rozwija - zaznaczył kierownik biura PAIH w Rijadzie Radosław Kyc. Rynek mebli ma wartość ok. 2 mld dol., a prawie 70 proc. to produkty z importu.



Jak zaznaczył Kyc, kluczem jest poznanie lokalnej specyfiki, w tym charakterystycznego gustu Saudyjczyków ceniących "meble z przepychem". Biuro PAIH w Rijadzie, które pomaga polskim przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów w regionie, pomogło w ciągu ostatniego roku w sfinalizowaniu kilku kontraktów naszych meblarzy z lokalnym biznesem.

Eksperci zwrócili też uwagę na potencjał rynku marokańskiego. Szef biura PAIH w Casablance Jan Bochniak zaznaczył, że w Maroku dynamicznie rozwija się rynek nieruchomości komercyjnych, a co za tym idzie - popyt na wyposażenie biur czy sal konferencyjnych.



- To szansa dla naszych przedsiębiorców - wskazał. Ekspert zwrócił uwagę, że tym co wyróżnia Maroko spośród innych północnoafrykańskich rynków jest podpisana przez ten kraj umowa o wolnym handlu z Unią Europejską i dobra infrastruktura logistyczna.



- Marokańczycy to młode społeczeństwo, które ma ogromne potrzeby mieszkaniowe. Ale też ogromny rynek turystyczny z bazą hotelową na blisko 260 tys. łóżek; a najsilniejszymi graczami w sektorze meblarskim są Turcy - wskazał.

Branża meblarska, jak przypomina PAIH, odpowiada za ponad 2 proc. polskiego PKB; ponad 90 proc. naszego eksportu mebli trafia do Europy Zachodniej, a roczna jego wartość sięga 10 mld euro. Wśród produktów eksportowych dominują meble tapicerowane i elementy meblowe.

Szanse biznesowe branży meblarskiej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej będą tematem webinarium PAIH 20 lipca.