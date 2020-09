Trzeci dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Agenda, plan transmisji

Dyskusje na Europejskim Kongresie Gospodarczym zawsze dotyczyły bieżących i najważniejszych wyzwań, stojących przed gospodarką, ale również zawsze był czas na refleksję nad możliwymi zmianami w dłuższej perspektywie. Jak będzie wyglądała gospodarka w następnych dekadach, jakie trendy będą ją kształtowały i – najważniejsze – jak się do tych zmian przygotować. Te wątki będą właśnie dominowały podczas ostatniego dnia EEC 2020. Przedstawiamy szczegółową agendę oraz plan transmisji online poszczególnych debat.

Ostatniego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego jednym z głównych wątków będą zmiany modeli biznesowych w obliczu rozwoju nowych technologii i wszechobecnej cyfryzacji. Poruszany będzie również temat zmian klimatycznych i ograniczenia wpływu człowieka na środowisku

Paneliści będą się również zastanawiać, jak pandemia wpłynęła na gospodarkę, na ile trwałe to zmiany i jak dostosować do nich model biznesu

Poniżej prezentujemy szczegółową agendę I dnia kongresu, jak i szczegółowy wykaz transmisji online poszczególnych debat, które dostępne będą w portalu WNP.PL.

W ostatnich latach – także podczas kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego zastanawialiśmy się często nad coraz szybszym rozwojem technologii, które z kolei wymuszały tworzenie nowych modeli biznesowych, prowadząc do zaniku całych segmentów gospodarki i tworzenia nowych. Przy tym tempie zmian, trudno pokusić się o prognozy na najbliższe lata – jakie trendy będą dominować, jakie technologie podbiją rynek, a jakie okażą się jedynie sezonową nowinką. Co najważniejsze – jaki model biznesowy przyjąć, by jak najlepiej przygotować firmę do zmieniających się warunków.



Prognozy długoterminowe są obarczone jeszcze większym ryzykiem, tym niemniej Europejski Kongres Gospodarczy podjął to ryzyko i ostatniego dnia kongresu odbędą się sesje, podczas których paneliści zastanowią się (może podpowiedzą) jak będzie wyglądać przyszłość – i ta bliższa, i ta nieco odleglejsza.



W panelu „Na karuzeli trendów” będą omawiane najbardziej obiecujące kierunki rozwoju nowej gospodarki. W ramach tej sesji odbędzie się prezentacja laureatów konkursu Start-up Challenge 2020.



Gospodarce przyszłości będzie poświęcona również sesja „Jutronauci: Robotyzacja i automatyzacja przemysłu w czasach pandemii”, podczas której uczestnicy będą się zastanawiać, w jaki sposób konsumenckie i biznesowe nawyki mają nadążyć za rozwojem technologii. Nieco dokładniej ta tematyka będzie zgłębiana podczas paneli „Konsument jutra” (bo już widać pokoleniową zmianę w zachowaniach konsumenckich), oraz „Social media marketing ad 2020”.



Nowe technologie zmienią nie tylko biznes i konsumentów, ale także nasze otoczenie. Nad tym jak może wyglądać miasto przyszłości, jak wykorzystać nowe technologie w przestrzeni publicznej, będą się zastanawiać uczestnicy panelu „Cyfrowy Times Square w Warszawie”.



Ponieważ nowa gospodarka będzie w coraz większym stopniu oparta na technologiach cyfrowych, warto zastanowić się zatem, kto w niej będzie zatrudniony. Na EKG będzie ku temu okazja podczas panelu „Kadry dla cybergospodarki”.