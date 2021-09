Trzeci dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Przemysł, budownictwo i nie tylko

Tradycyjne gałęzie przemysłu wobec nowych wyzwań, a jednocześnie niebanalne konteksty współczesnej gospodarki, ciekawe i perspektywiczne branże, nieszablonowe projekty: trzeci dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) może zaskoczyć różnorodnością i rozległością merytorycznej oferty.

Dizajn, intelekt, sztuka

Branże od nowa

Jednak gospodarka to nie tylko produkcja i budowanie. Coraz częściej sukces ekonomiczny warunkują względy społeczne i środowiskowe. Pewnie dlatego najmocniej reprezentowany nurt trzeciego dnia kongresowej debaty firmuje hasło „Gospodarka, człowiek, rozwój”. Pod tym szyldem kryją się tematy z szeroko rozumianego otoczenia tradycyjnej gospodarki związane z dizajnem, rynkiem nieruchomości i mieszkalnictwem, turystyką i przemysłem spotkań, a nawet z relacjami między biznesem i sztuką i społecznym kontekstem gospodarki (sukcesja w firmach rodzinnych, kapitał intelektualny, zagrożenia dezinformacją).Nowy europejski Bauhaus – o tym projekcie łączącym gospodarkę, kulturę i kwestie środowiskowe (to także tytuł sesji) mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w swoim inauguracyjnym przesłaniu do uczestników Kongresu. Ale czy to tylko dobrze brzmiące hasła? Są już pierwsze projekty, rozstrzygnięto konkurs związany z ich finansowaniem. Na czym powinien się skupić nowy europejski Bauhaus, by przełożyć się na realną zmianę i dać wymierne efekty?W sesji znany architekt Tomasz Konior, futurolog Kacper Nosarzewski, Xavier Troussard, specjalista z Komisji Europejskiej, gdzie powstała koncepcja Nowego Bauhausu.Plany gmin turystycznych po pandemii. Infrastruktura sprzyjająca rozwojowi turystyki. Branża hotelarska w nowych realiach. Turystyka biznesowa w pocovidowych standardach. To niektóre motywy tematyczne sesji Turystyka – nowe otwarcie.Mocno poturbowane w pandemicznym kryzysie branże – MICE, turystyka – szukają swojej szansy – jeśli nie na odrobienie strat, to na powrót do nowej normalności. Wobec wyzwań innego rodzaju stają firmy rodzinne borykające się z problemem kontynuacji biznesu. Tytuł sesji – „Sukcesja i rozwój: firmy rodzinne wobec wyzwań”.Ci, którzy oparli się skutkom kryzysu i dysponują środkami finansowymi, a także ci którzy myślą o rozpoczęciu przygody z kolekcjonerstwem zainteresują się zapewne treścią debaty „Sztuka odporna na inflację”. Będzie o alternatywnym inwestowaniu, o rynku sztuki nowoczesnej w Polsce i w Europie.Zmienia się także branża nieruchomości komercyjnych i kierunkom tych przeobrażeń poświęcona będzie jedna z sesji ostatniego dnia EEC. Jak i w jakim otoczeniu będziemy pracować? Co z biurami wobec popularności pracy zdalnej? Jakie rozwiązania i udogodnienia w postpandemicznej przestrzeni pracy zdobędą popularność? Czy deweloperzy w sektorze biurowym zostaną zmuszeni do korekty planów inwestycyjnych?Wiedza, informacja i edukacja – te motywy pojawiły się już w pierwszym dniu Kongresu. Na jego zakończenie padną pytania o zagrożenia związane z manipulacją i taktyki obronne (sesja „Dezinformacja w czasach kryzysów”). Ale świat po pandemii generalnie potrzebuje nowych kompetencji, edukacji, inwestowania w wiedzę. O tym w sesji „Kapitał intelektualny – złoto XXI wieku”.W wydarzeniach trzynastej edycji Kongresu bierze udział stacjonarnie (w Europejskim Centrum Kongresowym w Katowicach) ponad 5 tys. osób. Agenda wydarzenia to ponad 100 debat z udziałem ponad 500 prelegentów – polityków, samorządowców, naukowców i ekspertów, a przede wszystkim przedstawicieli biznesu z Polski, Europy i świata.Bieżące informacje z Kongresu, najciekawsze wypowiedzi, a także transmisje wybranych sesji w portalu WNP.PL oraz na stronie dedykowanej wydarzeniu